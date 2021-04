Claverianos 1971

En plena pandemia, con el peso de la paciencia, empatía y solidaridad, recibimos la invitación de Héctor Fernando García Ardila a prepararnos, ocuparnos y esperar el día de volvernos a ver, después de 50 años... un grito de resurrección. A finales de año. Gratitud infinita a los sacerdotes jesuitas que al estilo del Papa Francisco, nos proponen una amistad social, hermanos todos, para construir consensos, hacer de la cultura del encuentro un estilo y vida renovado, ser más y servir mejor. Podium.

Pablo Emiro Corzo Acevedo

No a la reforma tributaria

Es preocupante aprobar el alza al combustible, porque es el eje principal para que suba la canasta familiar, entonces comienza todo a encarecer cuando sube también el transporte del bus. Le rogamos al señor presidente Duque, que no permita aprobar esto, porque imagínese lo que podría avecinarse en un pueblo con hambre y sin trabajo. Lo que sería conveniente es disminuir tanto congresista que ganan tanto dinero injustificado, que no tienen que padecer necesidad alguna como sí lo hace la clase verdaderamente trabajadora, es mejor que voltee su mirada y apriete y reajuste las pensiones y sueldos de estos congresistas. Cuánto dinero se ahorraría el país en bien del resto. Con ésta pandemia y los bolsillos sin dinero, los que no tenemos sueldos de congresistas vienen a sacarnos la sangre y la comida con reformas absurdas en destiempos, busque otra manera de reponer los dineros que han manejado tan mal. Lo que necesita el pueblo es ayuda, la canasta familiar está casi vacía, la carne la vemos colgada en un garabato y nos toca como las abuelas es comprar hueso para darle el sabor a una sopa. ¿Por qué a los congresistas no los miró y antes más bien les aumentó el sueldo? Que aunque lo diga la Constitución, al menos en tiempos de pandemia, no fue prudente hacerlo. No tome malas decisiones señor Presidente, nadie puede resistir con hambre y el palo no está para hacer cucharas. Con hambre se alteran los ánimos.

Marina Cortés de Plata

¡Qué necesarias!

Esas amigas que mantienen la ilusión haciendo planes contigo, para cuando vengan tiempos mejores, esos que esperamos nos lleguen pronto. Que necesarias esas amigas que nos dan la mano en los peores momentos. Que necesarias esas amigas, que saben sacarte una sonrisa cuando a ti solo te apetece llorar. Esas amigas que escuchan atentas todos tus dramas. Esas amigas que cualquier frase que comience “por te acuerdas cuando”, va a acabar con risas aseguradas. Que necesaria esa amiga que te da la mano para levantarte cuando tropiezas con todos los obstáculos que te pone la vida. Que necesarias esas amigas que ofrecen una oración cada día por tu recuperación. Que necesarias esas amigas que aún en la distancia saben hacerte sentir que están muy cerca.

Chepita Jaimes Conde

La bicicleta en Colombia: un suicidio

Lamentable el brutal atraco del cual fue víctima la joven ciclista Natalia Díaz. Está viva de milagro. Esperamos se reponga pronto de sus heridas. Da terror practicar este deporte. La bicicleta como medio de transporte o de deporte es un suicidio en Colombia. Las vías están en pésimo estado, son estrechas y no están diseñadas para el tránsito de estos aparatos. Ausencia de señales sobre la presencia de ciclistas en las vías. Algunos conductores de automotores y motos no los respetan. Son víctimas de hurtos, de sus vidas e integridad personal. Inadecuado uso de las ciclorrutas. Desconocimiento de las normas de tránsito. Imprudencia de unos y otros. Las escuelas de conducción tienen responsabilidad en el tema, dada la baja preparación de los conductores. Ausencia de agentes de tránsito y policía dentro y fuera de las ciudades, para el control y vigilancia sobre los usuarios de las vías. La bicicleta es un medio de transporte, económico y ligero, y un magnífico deporte que no contamina el medio ambiente. Protejamos al ciclista, puede ser tu hija o mi hijo o un futuro campeón.

Manuel García León