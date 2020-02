No es raro que los Gerlein y los Char- como asevera Merlano- estén detrás de su fuga, porque ella conoce todos los tejemanejes de la corrupción electoral en la Costa, si el ventilador se prendiera aquí en Colombia, temblaría más de uno- incluido Duque- y se tendrían que abrir muchas investigaciones contra muchos barones electorales del país y eso no le conviene al establecimiento.

Atlético Bucaramanga

Se están surtiendo todos los trámites, se lleva una agenda acorde para cumplir el objetivo.

El mediocre equipo armado por jugadores en proceso: unos, en formación y otros, en la madurez de su carrera, pero que ya buscan salir de las competencias nos presentan un panorama desolador. No se ve la luz al otro lado del túnel y el equipo no despega; esto, sumado a la actitud arrogante del técnico vallecaucano que no tiene una idea clara de lo que pretende y sus pocas estrategias de juego son descifrables; les aseguro que no se necesita ser agorero, menos adivino, para pronosticar que el glorioso Atlético Bucaramanga, este año 2020, pasará de la categoría A a la B.

Ah, pero el despertar del año 2021 será inmediato. La ardua lucha deportiva no tendrá límites. El resurgir del ‘Leopardo’, se llevará a cabo y, nuevamente el aguerrido Atlético Bucaramanga ganará el torneo de la B y así, disfrutaremos a rabiar ese título.