Si eres joven y de izquierda te entiendo, pero si eres mayor, no eres político y estas sigues enamorado de la izquierda no te comprendo.

En cambio, cuando uno es mayor tiende a ser de “derecha” porque ya lleva sobre sus hombros la responsabilidad de su familia, de su empresa, ya no le meten fácilmente “ los dedos en la boca” , rechaza la violencia porque la conoce o la ha sufrido , ha aprendido a ser prudente y en general valora mucho lo que ha conseguido a lo largo de la vida- Quien en la madurez ama la “ izquierda” probablemente no ha triunfado y necesita culpables de su actuar, es resentido e intenta justificar su ineptitud en el “sistema”; pocas responsabilidades ha asumido, o simplemente es político de izquierda que también es válido.

Corruptela

Es tan grave este morbo, que quizás se necesitan varias generaciones para sortearlo. Alguien decía que el paso inicial para arreglarlo todo sería, cuando en los jóvenes se desarrollara un sentido de pertenencia sobre los dineros públicos, yo diría que además se creara en los educandos la honradez, empezando por hacer que la mentira sea desterrada de todo contexto; porque la desfiguración de la verdad es la primera forma de delito y si el joven se levanta siempre desfigurando la realidad, así también lo hará con todo. Los latinos decían “veritas lebiravit vos” “la verdad nos hará libres”. Donde reina la verdad, no hay posibilidad de que nada salga mal y no hay cosa más clara y limpia que la verdad. A un Juez si usted le cuenta la verdad de los hechos, la persona saldrá bien librada; porque la verdad es una sola, y en cambio la mentira cada vez que se dice es distinta y ahí vienen las contradicciones que son fatales. En cuanto al manejo del dinero, hay que saber que “lo que está quieto, se deja quieto”, La plata de los demás no nos pertenece, nada nos autoriza para tomarla y la del Estado es de todos y de nadie en particular. Los bienes públicos hay que respetarlos y cuidarlos porque son para el uso de la ciudadanía, ya que si no se hace terminaremos pagándolos con el recaudo de nuestros impuestos.