Su verdadera nobleza no fue con sentirte más que los demás, te centraste en tu crecimiento con conciencia que no hay nadie mejor que nadie, todos emanamos de la misma fuerza vital, todos tenemos la misión de cumplir ante los ojos de Dios, todos somos iguales.

Sé que desde el cielo, mi esposo nos cubrirá de bendiciones y nos ayudará a lidiar con la batalla de la vida. Mi esposo, mi amor, nos cuidas desde el más allá, porque tú no has muerto, siempre vivirás aquí en el corazón y en el recuerdo.

Quiero por medio de estas líneas agradecer todas las muestras de condolencias y dolor que me han expresado mis amigos que fueron muy sinceros, ya que con ellos hemos compartido ratos de esparcimiento y alegrías.

Hoy con mi corazón destrozado por el dolor que llena todo mi ser hasta lo más profundo, no entiendo cómo se puede llegar a amar tanto a una pareja que puede superar el amor hacia sus propios padres.

Para dónde vamos

Siento tristeza de mi país, a dónde lo va a llevar el resentimiento de un candidato que no ganó, las elecciones y fuera de eso se cree el dueño de cuatro millones de votos, que no son de él, y por eso hace alarde de ocho millones de votos, cuando realmente son cuatro millones quinientos mil, miren la diferencia, pero como se creó una nueva ley para la oposición le dieron el poder y lo está ejerciendo con la juventud, que no sabe para dónde va.

He visto en las marchas jóvenes que están estudiando becados por el Gobierno, y marchando en su contra, que desagradecidos, pero gústeles o no, el presidente que se eligió se llama Iván Duque Márquez.

Y si Dios no dispone otra cosa estará gobernando hasta el 7 de agosto del 2022.

No acepto que lo comparen con un cerdo, me parece lo más bajo a lo que han llegado los jóvenes, en su falta de respeto.

Trinidad Díaz Rueda