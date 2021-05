Sensatez es lo único

Los marchantes y las demás personas intervinientes en este problema, que se sale de la mera marcha para caer en el “orden público” y como tal en el derecho penal y la constitución, tiene sobre ascuas al pueblo. Por eso cuando se dijo que iban a desbloquear las vías, me pareció un acto sensato en ayuda de la comunidad o el pueblo desabastecido que ha recibido una cantidad enorme de perjuicios, incluido el mayúsculo como el transmilenio en Bogotá. Se sabe que los camiones están parados hace más de veinticinco días, un tiempo demasiado grande para que el país esté paralizado y el gobierno esté quieto, con insumos para los hospitales y artículos comestibles, para citar solo dos. Ojalá la sensatez de los comprometidos con esta situación anómala abra las compuertas para un corredor humanitario permanente, que será la única manera de aprovisionar al país y que no siga más la destrucción y el caos, creados por infiltrados de todos los pelajes, que pretenden acabar con la infraestructura, tomándose todas las manifestaciones por su cuenta a pedido de fuerzas oscuras.

Julio Valdivieso Torres

No me equivoqué

En las elecciones de 2018 voté en blanco porque ni Petro ni Duque me daban confianza de tener tranquilidad en los siguientes cuatro años. Voté por el SI del Proceso de Paz y de la Consulta Anticorrupción, como votaron muchos otros colombianos que pensamos que la falta de vivir en paz y la corrupción son los flagelos que nos tienen en la inequidad social, económica y cultural, y no me equivoqué; Llegó al poder un grupo político que el día en que ganaron tomaron champaña, se dieron abrazos y/o pensaron que habían ganado la presidencia de todo el planeta. Ahora están viviendo la realidad que para gobernar se requieren personas capacitadas, especializadas, con experiencia en esos altos cargos, que presenten proyectos reales, pero no proyectos para elegir una supercorte, acabar con la JEP, en donde se están conociendo y aclarando muchas verdades. Si un presidente quiere salir avante en su período de gobierno debe ser prudente, verdaderamente democrático y con sentido de humanismo hacia un país donde la mayoría de sus habitantes son grandes trabajadores de clase humilde, así se tenga que desligar de un líder o personaje que lo haya ayudado para llegar a ese puesto. Si la labor la hace bien el líder no lo podrá revocar porque el pueblo le reconocerá dicha labor.

Guillermo Beltrán

Yo trabaje, ahora Tú

Pienso que para crear un cambio, habrá que hacer semilleros ¿cómo sería?, que los colegios públicos o privados en el bachillerato, se empezaran a capacitar, para cuándo el estudiante salga bachiller, pueda trabajar, asignar, por horas cátedra. Una actividad útil para, sino logra pasar a la universidad, por lo menos pueda trabajar y no necesito experiencia de trabajo. También que el gobierno saque una ley que no permita que profesores pensionados sigan trabajando, cuando hay muchos profesores hasta con tres pensiones, mejor dicho ningún funcionario público, después de pensionados le quite la posibilidad de quitar una oportunidad de trabajo para los jóvenes. También obligar a los empresarios que las horas extras contraten nuevos trabajadores, solo si pensamos en los jóvenes, veremos una Colombia diferente.

María Eugenia Mantilla

50 Billones

Una prestigiosa universidad de Bogotá calcula que ésta es la cifra anual de la corrupción en Colombia, - más o menos cuatro reformas tributarias-; otras voces dicen que la cuantía es mayor, pero para que nos entendamos, déjemosla en 50.

Los beneficiados de la corrupción, llámese político, banquero, empresario privado, burócrata, tramitador, cabildante, enmermelado; deberán hacer una Teletón, una recolecta, una “ vaca” y cada uno no dar; sino DEVOLVER lo que se embolsillaron, lo que se llevaron; acumular el monto y ponerlo a disposición de los menos favorecidos. Se deberá fortalecer la microempresas, las pymes, las micropymes, subsidiar becas de estudio, planes vacacionales, contratar supernumerarios, órdenes de prestación de servicios; sencillamente invertir en la gente desprotegida. El acto de contrición incluye no repetición... El que no pierde poquito... pierde todo.

Renzo O. Gutiérrez Rivera