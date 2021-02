20 de febrero

Ojalá que se cumpla la promesa presidencial, que se dé inicio a la vacunación contra el COVID-19. Éste día se dibujará la caricatura, se revelará cómo funciona este país. Aparecerán los avivatos, los desesperados que echarán mano a cuanta influencia puedan y saltarán cualquier talanquera en busca de ser vacunados; luego, con arrogancia en los tertuliaderos, en tono de burla, sin escrúpulos contarán las artimañas que debieron obviar para ser los primeros. Después vendrán más avivatos y ofreceran el ‘biológico’ original a buen precio, que consiguieron con la ayuda de un traspasable funcionario, que poco le importó facilitar el entuerto.

Asomará la desidia, la falta de idoneidad el descuido y en el camino se extraviarán otras cuantas dosis o se romperá la ‘cadena de frío’. Después de después, por cualquier mínima reacción previsible, un trastorno, una alergia, un dolor de cabeza, otros más recalcitrantes opinadores e incrédulos de la ciencia dirán que eso no sirvió para nada... y que ellos se sanaron por obra y gracia del Dios Redentor; aquél que no se da por enterado de las invocaciones y las plegarias y que en ninguna epidemia aparece.

Renzo Orlando Gutiérrez R.

¿Cómo así?

Asombroso, por decir lo menos, la experiencia con el covid de un allegado a la familia. Su novia, después de compartir un fin de semana con él, empezó a sentir los síntomas de la enfermedad. Mi familiar se comunicó con la EPS y le manifestaron que por cerco epidemiológico, él era positivo para covid. No pruebas, no rastreo, sólo aislamiento selectivo sostenible. Frente a esta negligencia pagó su propio examen de COVID que, afortunadamente, resultó negativo. El médico de la EPS volvió a llamarlo para agendarle una cita para una semana después. No pruebas, no rastreo, sólo aislamiento selectivo sostenible. Esto explica por qué se disparan los contagios si el sistema de salud no se toma las cosas en serio. ¿No era necesario hacer pruebas y rastreo para él y su círculo familiar? Creo que sí. Sin embargo, la EPS se ahorra el dinero de cuatro pruebas urgentes y necesarias para la salud de los usuarios.

Así estamos funcionando en esta pandemia. Y los resultados saltan a la vista. Más contagios, más muertes, menos UCI, mucha publicidad oficial sobre protocolos cuando los operadores de salud actúan arbitrariamente. Para terminar, nadie presentó síntomas y todo volvió a la normalidad. La pregunta es: ¿Qué ocurriría si no fuera así?

Dámaso Londoño

El que diga el pueblo

Alguna vez Alfonso López Michelsen sugirió la candidatura de Virgilio Barco para la presidencia, cuando planteó: ¿si no es Barco, quien? Barco elegido en la década de los 80, gobierno cuestionado por el periodista investigador Alberto Donadío por el caso del exterminio masivo de la Unión Patriótica, rompe el mito de Barco como el último liberal radical y deja un manto de duda sobre su capacidad, cuando su secretario de gobierno era el verdadero poder. Ahora se plantea como opción del opaco gobierno de Duque “al que diga Álvaro Uribe”. ¡Al estilo de la pitonisa de Delfos, ojo al 22! previendo una “catástrofe” si gana una opción democrática. Biden rompió ese pronóstico seudo fatalista. Como enfrentar el poder de un personaje, que según los medios es el poderoso. Habrá que confrontarlo con otro poder que es el poder soberano del pueblo y esta vez debe sonar fuerte: Es el que diga el pueblo. Por eso la izquierda no debe seguir el juego de señalar a alguien, si antes no realiza consultas que apunten a defender ante todo la democracia, a defender una paz en tránsito y a derrotar la corrupción.

Ernesto Rodríguez Albarracín

El astrónomo navegante

Viajando te fuiste por las estrellas; has salido a la velocidad de los boleros que en los años 30 salieron abarcando el anchuroso mar del espacio. ¡Sí! Lograste el sueño de tu vida: llegaste a Marte, después a Júpiter y Saturno.

Como el Voyager errante llevas el mensaje a los luceros: existe la conciencia, existe la carne sobre la inerte materia, mantos de aire y canto de aves simulando la música y la armonía de las esferas.

Todo un milagro del Universo en este diminuto punto llamado Planeta Tierra. (Homenaje rendido a Don Gustavo Ardila Duarte)

Grupo El Resplandor