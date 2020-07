Sexismo disfrazado de buena voluntad

Viendo en un noticiero local el informe sobre la caravana que organizó la policía o las alcaldías del Área Metropolitana protestando contra la muerte de Arly Johana Girón, vale la pena reflexionar el porqué nunca se tiene en cuenta el papel de la mujer agresora, sino solo de victima cuando está demostrado por numerosos estudios que la mujer también es responsable en muchos casos de violencia de género, que en gran parte es la primera en responder con violencia. Mi hermano fue maltratado física y psicológicamente por en ese entonces su esposa, hasta que lo asesinó junto con su amante y lo hicieron pasar como un suicidio. No se imaginan ustedes la indiferencia de las autoridades y los medios, la lucha tan sufrida para exigir justicia lo cual hasta ahora ha sido en vano y me pongo a cuestionar el porqué, ¿cuando es el caso contrario ahí sí se exige todo el peso de la ley? ¿Por qué ahí sí los medios no ahorran en detalles? ¿Por qué el Gobierno no hace campañas al respecto? Parece que para las autoridades y los medios los problemas y sufrimientos del colectivo masculino no interesan, son discriminados para anteponer los problemas de las mujeres y decir que por ende estamos construyendo “una sociedad más justa”. Al parecer para los medios y el Gobierno según el tipo de genitales que tenga la víctima y victimario se le debe dar importancia.

Ingrid Lorena Badillo

Tomar bien el rumbo

Si pudiéramos preveer lo que sucederá en el futuro viviríamos en una forma distinta; empero, como no somos pitonisas ni adivinos, nos corresponde en aras de buscar una bien andanza para el mañana, no asumir posiciones tercas que desechan la razón y persisten andar en contra vía de la búsqueda de un buen vivir, los esfuerzos que se hacen para la convivencia y que tantas personas coadyuvan en su búsqueda, nos hace pensar que, tantas voluntades conjugadas no se pueden equivocar y que quien se constituye en vocero de la desobediencia civil no puede llegar a puerto seguro, ya que promocionar la forma de coadyuvar el desorden promoviendo el odio y la desvergüenza, quien ello fomenta, es tan deshonesto como los que han hecho fiestas y reuniones en plena pandemia, sin reparar el mal que hacen a los asociados yendo desde luego contra el fuero de la salud.

Así las cosas, solo se logra la perfecta convivencia poniéndonos en los zapatos de los demás y así nos incomoden ciertas cosas, debemos seguir el rumbo de lo que marca la norma.

Julio Valdivieso Torres

ESSA vaina...

Estamos hasta el cogote con la ESSA. Tres veces por semana se presentan cortes inesperados e injustificados en el servicio de energía. Con todo y lo que eso implica. No son pocos los sectores que padecen este problema. Es cierto que la ESSA se presenta con operarios y máquinas pero no sabemos a qué van o qué hacen porque el problema continúa. Sólo aquellos edificios que cuentan con planta propia pueden continuar con el servicio. Sin embargo, los recibos siguen llegando sin descuentos. Quedamos a la espera de que la ESSA resuelva definitivamente este problema en todos los sectores en que estos cortes del servicio se presentan y que tengan en cuenta a la hora de generar los recibos de pago los descuentos correspondientes.

Dámaso Londoño

El Indio Rómulo, poeta boyacense

Al más allá se marchó, nuestro mejor estandarte, que en este bello país, del costumbrismo es baluarte, la poesía costumbrista, perdió su mejor mentor, quien de este género poético, ha sido su creador. Con su ruana y su sombrero, recorrió todo el país, para decir la verdad, de frente y sin desliz, quienes heridos se sienten, atacan por todo lado, y por ello por un tiempo, tuvo que ser desterrado. Nunca le tembló la voz para decir la verdad con su rústica poesía mostraba sinceridad, fue un poeta boyacense, amigo del campesino sus poesías costumbristas le marcaron su destino. Desde niño comenzó su amor por la poesía y de grande a los políticos no les rindió pleitesía, con pasión y con talento declamaba. “Los Políticos”, “Por aquí no pasaron” y “Promesas”, también oyeron sus críticos.

Hugo Fernelly González