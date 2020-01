¿Qué nos está pasando?

O mejor, ¿para dónde vamos los colombianos? Colombia es el país más corrupto, y nadie sale a protestar por esto. Será que esta palabra tiene otro significado que no conocemos, porque no he visto a los altos dirigentes desmentir nada. Y el pueblo pues menos, porque estamos acostumbrados tanto a ser maltratados que nos resbalan esas informaciones.

Hemos llegado a no prestar la mínima atención a tantos calificativos malos que nos dicen, porque realmente no tenemos a quien quejarnos, menos quien nos defienda. Lo más lamentable es que estamos formando una niñez sin futuro, porque no sabemos cómo salir de este laberinto en que hemos caído.