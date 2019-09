Concurso Nacional de Composición Inédita

Mientras santandereanos dan rienda suelta a sus comentarios frente a un hecho cultural que rinde homenaje al cantor de la patria, como es el concurso Nacional de composición inédita “José A. Morales”, muchos de afuera siguen reconociendo que es el único concurso nacional de composición donde se premia el talento y la creatividad de quienes están convencidos que la música nacional sigue siendo a pesar de las influencias externas, parte de nuestra identidad, especialmente la música de la región andina colombiana.

De todo hay en la viña del señor, quienes creen que la inclusión de nuevas armonías, organologías y expresiones propias de la contemporaneidad han dado un nuevo aire a nuestra música nacional y otros que, al contrario, por su formación o experiencia personal, consideran que maltrata las tradiciones musicales que han perdurado en el tiempo superando las barreras de la modernidad.

En todo caso es evidente que la música compuesta por el maestro José A. Morales ha superado el tiempo y permanece viva a pesar de ser ignorada por los medios de comunicación comerciales, pero siempre llegamos a la misma conclusión, es la calidad de texto literario, la originalidad y sencillez de su línea melódica y fraseo armónico, que la mantiene viva. Si es así, no entendemos por qué el concurso no debe motivar a los autores y compositores de hoy a mantener tales características si han tenido éxito, y calificar lo clave, como una original línea melódica y un inspirado texto literario, como lo muestran quienes han sido seleccionados para la presente versión del concurso. Estamos seguros que sí hay “madera” para componer en Colombia, que aún existen buenos compositores que entienden el mensaje del concurso y reconocen las bondades de la obra compositiva del maestro José A. Morales, pero desafortunado que un santandereano y músico no alcance a comprender el mensaje por sus conceptos sesgados y subjetivos.

La administración municipal sigue con el propósito de fortalecer el Concurso nacional de la canción inédita “José A. Morales”, se esmera por atender como se merece a los participantes y no solamente ha mantenido la bolsa de estímulos, sino que la ha fortalecido, de igual forma el concurso infantil y juvenil se ha convertido en el escenario donde niños y niñas cantan la música del maestro José A. Morales, con la propiedad que le permite una buena melodía y un poema que cuenta historias, así mismo han incorporado a su repertorio obras de ganadores del concurso, que se mantienen fieles a la causa. Ojalá las nuevas administraciones mantengan vivo el encuentro con la música colombiana y el homenaje al “Cantor de la patria” a través de los concursos, con los ajustes que consideren; por ahora, nos queda la satisfacción del deber cumplido.