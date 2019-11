A raíz de las declaraciones del exalcalde Hernández en las que manifestó sus intenciones de aspirar a la Presidencia de la República se escucharon los más inverosímiles comentarios, que estaba loco, que estaba muy viejo, que no sirve, pero no se oye la voz de quien diga que es un berraco que se atreve a postularse por Santander a tan alto cargo. Y por qué los santandereanos no somos capaces de aplaudir esa posición y de darle el respaldo que esto merece; qué bueno sería tener un coterráneo al frente de los destinos de la nación.

Las mejores frases filosóficas

Las cosas más difíciles es el conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. El conocimiento es poder. El amor inmaduro dice: te amo porque te necesito, el maduro dice: te necesito porque te amo. La peor lucha es la que no se hace. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorraras disgustos. Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta. Frecuentemente hay más que aprender de las preguntas inesperadas de un niño, que de los discursos de un hombre. El deseo es la verdadera esencia de un hombre. No es lo que te ocurra sino como reaccionas lo que importa. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. La paciencia es amarga pero su fruto es dulce. La medida del amor es amar sin medida. Hace falta una vida para aprender a vivir. En general, las nueve décimas partes de nuestra felicidad se fundamentan en la salud. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero.