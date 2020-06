Adiós al amigo Pedro Vivas Guevara

Con profunda aflicción recibió el departamento de Santander, la sorpresiva noticia del deceso del ingeniero Pedro Antonio Vivas Guevara, ilustre hijo de Charalá y eximio miembro de la Academia de Historia de Santander y del Centro de Historia de su pueblo natal. Dedicó gran parte de su vida a la docencia universitaria y a escribir varios libros de humanidades, administración e historia del departamento. La mejor semblanza de su personalidad la ha realizado el abogado Gerardo Martínez Martínez al señalar que Pedrito fue un “excelente amigo, tranquilo y ponderado, de prudencia y sensatez envidiables.” Cualidades que tuve oportunidad de corroborar por haber sido condiscípulo en la escuela primaria y en el Colegio José Antonio Galán, en donde siempre se distinguió por ocupar los primeros puestos junto con su hermano, el también ingeniero José, eminentes cualidades que conservó durante su vida universitaria, para luego aplicarlas en su ejercicio profesional y de insigne historiador. Ha perdido la academia y la docencia en Santander un gran profesional y sus coterráneos a inmejorable amigo. Condolencias a su familia y amigos.

Ángel de Jesús Gómez Reyes

Santurbán – Plan B

Los integrantes del Gran Santander deben establecer un Plan B, para la defensa del agua del Páramo de Santurbán, los minerales que poseen los suelos que lo conforman son demasiado apetecidos y los gobernantes nacionales alucinados por las prebendas ofrecidas por los cazadores de fortunas no escatimarán esfuerzos por acceder a sus pretensiones. De nada han servido los pronunciamientos que hasta la fecha se han realizado y según los chismes la entrega de licencias y permisos siguen su trámite. Hay que montar el Plan B que abanderado por líderes de los dos Santanderes determinen el camino a seguir, que no puede ser declaraciones o marchas, debe ser mucho más contundente y atrevido, hasta llegar a proponer la separación de estos departamentos del territorio nacional, si así se requiere, para defender la vida de los pobladores del oriente colombiano que tendrán que iniciar la nueva emancipación comunera para defender el agua que los surtirá en el futuro inmediato.

José Antonio Roa Ortiz

¡Es hora de reflexionar!

Ahora en tiempos de cuarentena es que tenemos que reflexionar que todo en esta vida es prestado; nuestros bienes materiales, nuestros hijos... el dinero tan solo es un papel que nos puede ayudar a vivir con comodidad, pero no es la esencia de la felicidad y si tenemos ya que partir del mundo terrenal no nos sirve de nada. Meditemos en qué huellas vamos a dejar en la vida, en el corazón de los demás, porque no es por el dinero que nos van a recordar siempre sino por lo que hayamos sembrado en cada quien; creo que lo principal es todo el bien que podamos hacer aquí en la tierra que dejemos un rastro positivo y duradero, que dejemos una buena impresión porque sin duda contagiamos con la buena energía al que tenemos cerca, que con un detalle o un abrazo podemos transformar la vida de un hermano u otra persona... Cuando Dios, a cada quien llame a su presencia a rendir cuentas, aquí tendrán que dejar el oro para que los demás vengan a disfrutar. Y pensar que ante Dios el dinero no vale nada, entonces ¿por qué ese apego al dinero? y si tenemos las arcas llenas, pues, ayudemos a los demás, la vida es tan solo un momento y cuando Dios nos llame no importarán los títulos ni coronas, ni apellidos, sino las obras. Hoy en día quedan atrás las arrogancias porque en esta crisis mundial tenemos que pensar que desde el empresario más próspero hasta el más humilde vendedor pueden contraer el virus que nos afecta y quizás... morir. No hay que esperar la muerte para que hablen bien del muerto como suele suceder, si en vida pudiendo servir y ayudar a los demás lo hicimos es mucho más genuino el sentimiento en ellos a que, si no lo hicimos porque atados a la ambición no le tendimos la mano al hermano y en ese instante olvidamos a Dios y que no vamos a ser eternos. ¡Acumulemos tesoros en el cielo!

Marina Cortés De Plata