Los venezolanos volvieron a invadir la ciudad, ya es un problema no dar limosna, o no permitir la limpieza de los vidrios, ¿que están haciendo las autoridades?

El silencio de los inocentes

El Estado colombiano ya ha recibido de la ONU un llamado de atención sobre la sistemática violación del derecho a la vida. Aquí, como la ranchera, “la vida no vale nada”. Y mucho menos si se trata de aquellos a quienes el gobierno considera erróneamente como enemigos. Aterra, la pasividad de las autoridades frente a esta tragedia: o no llegan o llegan tarde. Y lo peor, estando enteradas con tiempo de las amenazas sobre los dirigentes. Pero es por lo mismo, nos acostumbramos a no valorar la existencia del ser humano. Si el Estado no es capaz de garantizar la vida de los líderes amenazados con escoltas y carros blindados- sale más barato que una vida- que pase por la pena de pedir ayuda a países amigos para que les den asilo temporal para que no corran más riesgos. Lo ideal sería que continuaran desarrollando su tarea aquí, pero, como van las cosas, la opción de exiliarse es la más sensata, en mi opinión.

Stalin solía decir: “Un muerto es una noticia, un millón de muertos es una estadística”.