Hechos para pensar

Dentro de los múltiples comentarios, conceptos científicos, opiniones médicas, consejos sobre medicamentos caseros, etc, que a diario se registran en redes sociales, periódicos, Televisión y radio, acerca del Covid-19, hay cosas que dan origen a reflexionar un poco acerca de su pertinencia: 1) Se ordena el aislamiento y confinamiento de las personas sanas y laboralmente productivas, con las consecuencias económicas catastróficas que este hecho genera. Por qué como ocurrió con la lepra o la viruela no se aíslan en sitios especiales a las personas contagiadas hasta que superen la enfermedad y así no se les priva a quienes no han contraído el virus, del derecho al trabajo. 2) Si el virus muere con agua y jabón, y al parecer no es una enfermedad difícil de erradicar, no se hacen campañas preventivas como medicamentos o tratamientos caseros como los que a diario se insinúan pero que todas las personas no conocen, y además, por qué han demorado tanto en producir una vacuna? 3) Por qué si el presidente invita a la unión de todos los colombianos, sectores sociales, partidos y religiones para salir de la crisis relacionada con la pandemia, hace declaraciones públicas que lo único que traen es división y polarización. Muchas otras cosas lo invitan a uno a pensar en todos los problemas que puede dejar y que de hecho ha venido generando, esta pandemia del Covid-19.

Angel de Jesús Gómez Reyes.

In memorian Alberto Franco Silva

Recordar a Alberto Franco Silva nos lleva a pensar en verbos como servir, enseñar y amar. Su partida deja un vacío en toda la sociedad bumanguesa a quien Alberto entregó su vida profesional siempre con espíritu de servicio y un profesionalismo intachable. Su buen humor y su inteligencia que nunca dejó de cultivar al ser él un ávido lector, permanecerán en todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo; hoy su vida y obra la debemos todos celebrar. Acompañamos a sus hijos Amparo, Marta, Jose Alberto, Roberto y Jorge Augusto. Buen viaje Alberto en ese anhelado reencuentro con tu amada Lupe.

Familia Vargas Triana

Sin eufemismos

El atroz crimen de cinco jóvenes en Cali se llama masacre. Las autoridades de policía lo presentan como “homicidio colectivo”, un eufemismo para “suavizar” la trágica noticia. Los colombianos hemos visto cientos de masacres en décadas de historia y no necesitamos que suavicen la información porque estamos lo suficientemente endurecidos como para asombrarnos. Ya perdimos esa capacidad.

Corresponde sí, a las autoridades, dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de esta masacre y de otros tantos homicidios cuyas víctimas son menores de edad.

Desafortunadamente, no ha habido una política de seguridad eficiente para los colombianos. Estos hechos lamentables se suman al alto número de hurtos, asaltos, fleteos y homicidios que se presentan en las ciudades del país sin que el gobierno y las demás autoridades competentes puedan poner coto a esta situación.

No es con eufemismos como se resuelven los problemas. Se requiere una decisión pronta y efectiva para devolver un poco de paz a la ya convulsionada crisis del país.

Dámaso Londoño

Laicismo

Colombia no es un país laico como lo afirma Libardo Leòn. Su religión oficial es la catòlica, en la que muy posiblemente él fue educado por su origen Zapatoca.

El culto que le rendimos a las imágenes religiosas es un acto de fe o de amor igual al que le rendimos a nuestros seres queridos, respetando su ideología religiosa.

El Presidente y su Vice, no están haciendo proselitismo religioso aun cuando bien podrían. El culto que le rendimos a las imágenes religiosas hacen parte de nuestro credo. “La filosofía quiere embellecer la vida y la religión la llena” APARISI Y GUIJARRO.

Está muy largo el encierro por la pandemia. Los contagiados no andan por la calle. Están en sus casas, en los hospitales o en los cementerios.

Graciela de Salcedo