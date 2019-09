“En un mundo que evoluciona, el que no avanza retrocede”. Hemos avanzado por buen camino, esperamos que nuestros dirigentes, senadores, representantes sigan apoyando toda actividad deportiva para el bien de Colombia.

Contentos, satisfechos, felices, así nos encontramos los colombianos por las victorias obtenidas en los diferentes eventos internacionales donde nuestros deportistas han dejado el nombre de nuestra patria en alto. Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López y demás pedalistas que se han destacado en las diferentes competencias ciclísticas a nivel internacional; en el campo futbolístico hacemos reconocimiento a nuestros jugadores que se han destacado con goles y triunfos en las ligas internacionales; los destacados tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ganadores en Wimbledon y el US Open; la tenista cucuteña María Camila Osorio, ganadora del US Open Junior; además, contamos con grandes atletas como nuestra querida Caterine Ibarguen, pesistas, patinadores, bicicrocistas como Mariana Pajón, campeona olímpica y mundial. En varias ocasiones destacados o sobresalientes en diferentes justas deportivas que honran la estirpe colombiana y se ganan el cariño y admiración de todos los colombianos, ¡buena esa campeones!

En carne propia

Recientemente comprobé el calvario que significa solicitar servicios en una EPS. Estas, al parecer, se creen hospitales de caridad y sus funcionarios parecen no entender que quienes cotizamos somos quienes sostenemos sus empleos con nuestros aportes. No hay respeto ni dignidad para el usuario. Recordé entonces cuánta razón tenía el taxista que me dijo que las EPS solo servían para las intervenciones quirúrgicas. Que asistir a ellas es gastar tiempo y dinero. Que muchos usuarios prefieren pagar de su bolsillo servicios médicos y odontológicos privados. Igual ocurre con los medicamentos. Seguramente, esto le ahorra a las EPS mucho dinero y tal vez sea la razón por la cual actúan con tanta negligencia.

En mi caso, una emergencia odontológica se volvió una odisea. En la extracción de un nervio, la solicitud de medicamentos, la radiografía, el análisis de la misma gasté cuatro días y los servicios de taxi. A ello se suma la higiene oral y la remisión a un exodoncista. Este último me atenderá dentro de un mes, si Dios quiere, mientras espero sufriendo y sufro esperando.