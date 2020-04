¿Por qué solamente obligan a estudiantes de la UIS?

Si también existen estudiantes de los últimos semestres de medicina de las universidades UDES y UNAB, y de enfermería de la UPB, haciendo prácticas en clínicas privadas, ¿por qué no los obligan a prestar sus servicios como están obligando a los estudiantes de la UIS? Pareciera como si fueran intocables, o de otro tipo de sangre, o que el virus no los fuera a afectar. Como dijo el gobierno: en este tipo de emergencias todos debemos colaborar sin distingos de raza, color, religión, política, nacionalidad o estatus. Ahora, si los padres de familia de estos distinguidos estudiantes no quieren que sus hijos colaboren, deberían comprarle la dotación completa de seguridad médica a los estudiantes de la UIS para atender la emergencia y ayudar a pagar parte de los salarios, en reconocimiento a lo que podrían hacer sus hijos. Así es como los estudiantes de las universidades inicialmente mencionadas con la ayuda de sus padres, deberían realmente cumplir en parte, el juramento de vocación que hacen como médico y/o enfermera ante la sociedad.