Tierrero de Metrolínea

Hoy día de mi pico y placa quise conocer el servicio de Metrolínea y me fui al parque Turbay y no hay ni venta ni recargas de tarjetas cerca, hice el ejercicio, me fui hasta la 33 con 46 compré la tarjeta y regresé al Turbay para ir a la Ardila Lulle, al regreso, por lo menos tres de cada ocho personas no tenían tarjeta ni recarga. ¡Le vendo el pasaje gritó una señora por $5.000! ¡Ladrona le grito otra! Entonces un pirata o vaya hasta Provenza, aulló otro, ¿pero por donde? Si por la autopista no hay peatonales? Conclusión, sigue vigente mi idea publicada en Vanguardia el 17 de agosto de 1986, cuando propuse por primer vez la creación del transporte masivo en Colombia, colocando en las estaciones 30.000 casetas en el país de uno por dos metros, uno por uno para venta de monedas (porque no habían tarjetas), y uno por uno para organizar 30.000 vendedores ambulantes. Por eso, los transportes masivos son y serán un fracaso, por el pésimo servicio ofrecido en la venta de los pasajes.