Nada de odios

ni rencores

El deber de cumplir con el voto hacia cierto candidato no implica distanciamientos entre la familia y amigos, porque es como ignorar que vivimos en un país demócrata y que cada quien puede elegir a su preferencia. Nada más fijémonos en los representantes que hemos elegido, ellos siguen aunque rivales en la contienda, con su amistad y hasta posterior apoyo ganen o pierdan.

No miremos colores ni credos, miremos es con qué transparencia van a comenzar a regir su gobierno, que es la mejor carta de presentación para seguir en la carrera política. Felicitaciones, a todos los triunfadores, y a los perdedores les digo que no importa, el tiempo dirá todo, nunca llueve tan fuerte como después de un intenso verano. Triunfar no siempre significa que nunca se haya recibido una derrota, no hay fracaso, son tan sólo los primeros escalones para llegar a una meta y no tengan la menor duda que los seguiremos apoyando. Para mí lo más importante son sus verdaderos sentimientos e intereses.

La derrota actual no es perder es para levantarnos con más fuerza, porque algo hemos ganado y tendremos la oportunidad de visionar más el futuro del departamento. Por lo demás, muchos dejen la pereza y salgan a votar, después no valen las lamentaciones.