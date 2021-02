Viven en otro mundo

Algunos funcionarios públicos viven en “otro mundo”. Están frente al terrible panorama de muerte y ruina de la pandemia, pero miran hacia otro lado para dictar normas diferentes al cuidado de la salud y obligar a cumplirlas bajo la amenaza de sanciones.

La DIAN, por ejemplo, tuvo la “brillante idea” de actualizar el Rut de los jubilados (no sé para qué) con amenaza de sanciones de $33.000 por día. Se imaginan cuántos viejos recluidos y atemorizados en sus casas están intentando hacer esa tarea para no ser multados? ¿Los alcaldes apurándonos al pago del impuesto predial con temor a perder el descuento. Ahora seguramente vendrá la Electrificadora a pedir cambios de contadores y la empresa del gas a solicitar renovación de medidores.

Se le ocurrirá a la Registraduria el cambio de cédula. Al Tránsito se le ocurrirá exigir actualizado el certificado de gases y cambios de pase. Las curadurías “apretarán “las normas para reformas locativas etc. Al tiempo la gente encerrada, las clínicas abarrotadas y los cementerios que no dan abasto y los funcionarios públicos dictando normas y sanciones como si vivieran en otro mundo.

Este año se debe dedicar a cuidar la salud y restablecer la armonía, la alegría y la economía de los hogares. Este año todo lo que no sea absolutamente necesario y útil debe quedar aplazado.

Enrique Rueda Pinilla

Humanismo llamado “Cuco”

Imposible retener la gratitud y por eso me uno a los “comensales” del Dr. Alejandro Galvis Ramírez y paso a comentarles mi fugaz pasadía con el Dr. Alejandro, quien era en 1975 Decano de Economía de la “Santoto”; como pobre que he sido (hoy menos por supuesto) estudiaba becado con respaldo empresarial, mi papá era empleado de “Croydon” y su conexión con cajas de compensación me hizo beneficiario, infortunadamente como todo, su monto no era suficiente y empecé a buscar trabajo. Aumentando mi suerte un compañero del colegio Aurelio me insinuó de una “placita” de docente y me animó diciéndome “si tiene un conocido influyente aproveche la oportunidad” (1975) y ahí mismo me dirigí al Decano de Economía Dr. Alejandro, pues venía también alentado por mi papá y entonces lo argumenté de esta manera. “Dr. Soy pobre estudio con beca, pero no alcanza, en estos momentos se presenta una vacante de docente y requiero de su apoyo” y me dijo: ala no soy político y menos relacionado con la Dra Dorila López (Secret. Educ. Dept).

Confiando en la verdad y mi instinto recursivo, saqué estas palabras: Dr. Mi papá me enseñó que la familia Galvis Ramírez ha sido importante en Santander a lo cual interpuso: “dígame en cuánto lleva su promedio” y le contesté 4.1. 48 horas después era docente del Departamento de Santander. Gracias.

Edgar Sanabria Becerra

Alejandro el grande

Como suscriptor de este ilustre periódico por más de 40 años, debo manifestar que Santander perdió un señor empresario, un quijote, carismático, un paradigma del periodismo, personaje con espíritu de servicio a su tierra, amaba sus montañas, sus breñas, su suelo, sus habitantes, dedicó su vida a su patria chica, su capacidad, sabiduría para su departamento, un hidalgo señor, ojalá este municipio tuviera diez Alejandros Galvis, y no los Representantes y Senadores que nada aportan. Que viva en nuestras mentes, el ejemplo de Alejandro Galvis Ramírez, el grande de Santander.

Germán Bohórquez C.

Sobre Duque nuestro presidente

Sorprendente, por decir lo menos, que para recibir la vacuna y terminar con el encierro que pone a aguantar hambre a numerosas familias, debamos viajar al Ecuador. Al momento no hay decisión gubernamental más urgente e importante.

Irónico que en el “pequeño” Ecuador ya estén vacunando; País gobernado por un presidente en silla de ruedas, paralítico y en Colombia con dos piernas, con todo su peso más el de la ley, no lograremos superar esta traba hasta mayo de 2022.

No podremos ser peor gobernados...

Aleyda Morales