Al celebrar los 100 años de esta empresa periodística, la más grande e importante en Santander y en igualdad con otros diarios del país, debo felicitar a sus socios y directivos por haber conservado durante este lapso la objetividad en materia noticiosa y la neutralidad política, no obstante su orientación Liberal desde su origen.

En respuesta a la nueva amenaza de las Farc, el Gobierno no debería subestimarla. Son criminales con armas, dinero, drogas y poder militar, por eso pienso que la respuesta debe ser enérgica:

Política local

Invocando el recordado ‘toconser’ y obvio aplicando conceptos de mercados, recorro cierto territorio muy popular y veo como todos apuntan a desbancara Rodolfo H. (tocón Rod.) por su tenaz filosofía de lógica- ética hoy bandera del ingeniero civil Juan Carlos Cárdenas, cuyo lema es contundente (como ordena Duque) no robar, no mentir, no traicionar.

No sin antes sentir preocupación por el monstruo de Vitalogic, que comparado a lo de “Lucho” y el coronel Hugo resulta inicuo e inocuo.

Haciendo énfasis en que Rodolfo H. paró el ‘chorrito a los rojos’ y ayudados por actuaciones rastreras como lo hizo “claro” y P. Nilson levantando escándalo después de provocar al iracundo Rodolfo y poner en entredicho su administración de manera maquiavélica.

Sumando a la bulla de vitalagic un pequeño burladero para escapar a los $20.000 millones extraviados o direccionados de la administración de Lucho y los $20.000 millones igual en administración del coronel Hugo.

Edgar Sanabria Becerra