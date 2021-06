Día del bolo criollo

El primer domingo del mes de junio quedó instituido, según ordenanza 036 del 6 de diciembre del 2010, para celebrar el Día del Bolo Criollo, “El de los tres palos”. Además le resalta dicha ordenanza, como la única expresión cultural-deportiva de Santander. Es nuestro juego autóctono, nacido en la provincia de García Rovira, donde es practicado por mujeres y hombres, con alegría y respeto, se ha extendido su práctica a diferentes regiones, dentro y fuera del departamento.

Integración y recreación son el fundamento de su práctica.

Que prevalezca nuestra cultura, es el fundamento de la labor desarrollada.

Héctor Hernández Mateus,

Gestor cultural

Las autoridades

y las motos

Cuando nos desplazamos por vías urbanas o rurales, a pie o en algún vehículo, es sorprendente y da temor ver a motociclistas pasando a altas velocidades, haciendo zigzags y esquivando huecos en las vías o a otros vehículos. Con las motos de altos cilindrajes de 500 o 1000 cc. la alta velocidad y el ruido es mayor. Sus conductores son tan engreídos y se toman las vías como dándoselas de muy varones porque hacen maromas y van más rápido que los otros autos, sin llegar a pensar que están exponiendo sus vidas y las de los demás; por ejemplo cuando una persona puede tratar de cruzar la calle por donde ellos van y no tienen tiempo de frenar o si frenan hasta ahí pueden llegar, o también, si no frenan acaban con la vida de la otra persona. Las autoridades correspondientes deberían prohibir la circulación de las motos de 500 y 1000 cc. por las ciudades porque están representando un peligro para los habitantes, debido a que sus conductores están abusando de las normas y leyes de precaución para su manejo.

Guillermo Beltrán

Signo de los nuevos tiempos

Pareciera que la consigna de los futuros días estuviera marcada por las protestas, las marchas, los bloqueos. Las nuevas generaciones y las personas que ahora tienen la vocería o tienen una voz en la comunidad, no les gusta los días del 2020 para atrás, donde el derecho de locomoción no se negaba a nadie, y cualquier persona, aun los que tienen algún impedimento, podían circular por las calles del país; pero si de ahora en adelante, el estado normal de los colombianos “industriosos por ancestro”, es estar con vallas en la calle haciendo arengas, y dándole cabida a otra clase de personajes, los especialistas en dañar el patrimonio cultural, como ocurrió en Tuluá. De ser esto así, lo perdemos todo y ese título del país más feliz del mundo, se lo tendrán que dar a otra agrupación humana, que entienda que se puede protestar, pero hacer una petición, no es precisamente con veinte muertos, muchos buses vandalizados, etc., etc... De universitarios participamos de muchas marchas, pero nunca partimos un vidrio y hacíamos sacar de las manifestaciones a los enmascarados, pues decíamos: Aquí vinimos a dar la cara, no somos anónimos.

Julio Valdivieso Torres

¡Oh Colombia!

Me duele mi país, por la situación que estamos viviendo, se habla de un paro nacional pero si analizamos la verdad es una toma guerrillera, en los acuerdos de paz se les dio mucha ventaja a estos señores, razón tenía el presidente de esa época al decir que el posconflicto era peor que el conflicto.

No estoy de acuerdo que amarren a la policía, que no los dejen actuar, y sí que los humillen y los traten tan mal, como lo hemos visto en todo el país, muere un policía no pasa nada, pero muere un manifestante y hasta le hacen un parque con su estatua de mártir, qué desigualdad, la juventud de hoy no respeta a nadie y se deja manipular, por un diario que les pagan y algunos ni saben por qué están en las marchas, salen de carga piedra.

La única manera de que las cosas cambien es en las próximas elecciones votar en blanco por los candidatos al senado, ellos lo único que hacen es beneficiarse de un muy buen salario, más las prebendas y siguen desangrando el país, y algunos tienen una cualidad más: son agitadores; siempre han habido paros pero ninguno como este, creo se les fue la mano como decimos, pero en las urnas, vendrá la revancha.

Trinidad Díaz Rueda