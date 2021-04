Agradecimiento

A Vanguardia, por permitirme publicar mis inquietudes y reclamos durante los últimos 42 años. A Sanitas, por haberme llamado el día que se publicó mi reclamo sobre la Clínica Chicamocha y solucionar mis problemas y al gerente doctor Francisco Silva, por haberle puesto el pecho y aceptado mis criticas personalmente mediante una llamada telefónica que me hizo en donde según su respuesta, tenían un daño en el servicio de Call Center por parte de Une, la empresa contratista, pero también, aceptar que posiblemente puede haber una falla en el recurso humano que los atiende, especialmente, los que deben revisar el correo citasmedicas@chicamocha.com.

Estas reacciones nos indican uno, que los artículos de la columna Hágase oír sí los leen y causan impacto. Dos, desafortunadamente en Colombia se tiene que acudir a las vías de hecho o a los medios de comunicación, para exigir nuestros derechos, y tres, que las empresas deberían estar revisando la eficiencia de sus contratistas y de sus empleados, quienes para bien o para mal pueden afectar la prestación de un servicio y dañar su imagen.

Hernán Álvarez Rueda

Teléfonos que

no contestan

Los únicos teléfonos que siempre responden son los de los domicilios, razones obvias nos lo explican, si no lo hacen, el negocio no camina; empero hay entidades como algunas EPS y otras más que colocan un teléfono para que el público deje sus reclamos, y definitivamente lo ponen allí para no contestarlo. No hay cosa peor que llamar a un celular o un fijo sin tener la posibilidad de respuesta, uno se siente impotente, frustrado, sin saber qué hacer y si no va a la oficina correspondiente, es probable que le digan que solo atiende por “teléfono”. Uno trata de explicarles y nada, esta es una maña vieja de algunas entidades que usan esto en una forma poco ética, y nos preguntamos, si no van a atender el aparato, ¿para qué engañan a la gente? ¿Y qué no decir cuando contesta una computadora?

Julio Valdivieso Torres

Patria calcinada

Campanas de guerra tañen en la tierra calcinada, huellas de humo y sangre,

Pasos que huyen como león herido a buscar un refugio solitario.

Patria adolorida, mil veces mancillada,

Surcos de tierra herida, ¿dónde queda la paz?.

Habita en la región de los sueños, deseo y temor en las paredes de las casas solitarias.

Puedo oler el dolor de los que marchan, puedo probar unos sorbos de tristeza.

Dios tiene sus manos manchadas de gemidos y de llanto, puedo escuchar los pasos refugiados, desplazados, puedo sentir la agonía del que muere asesinado, su última mirada al cielo

De la patria calcinada, mil veces mancillada.

El dolor es apenas una espina en el alma, nadie habla, el silencio cabalga

En cada boca, los niños viajan hacia la incertidumbre,

Colgados a la espalda de sus padres mirando hacia el pasado. Espacio sagrado sin dolientes, sólo vive la muerte que brota del seno de la tierra.

Dámaso Londoño

Adiós a Luis Rodrigo Pareja Montoya

Víctima de la pandemia del coronavirus falleció en la Clínica de las Américas, de Medellín, el conocido periodista Luis Rodrigo Pareja Montoya. Era natural de la capital antioqueña, tenía 81 añosy ocupó por muchos años la corresponsalía del periódico “El Espectador” donde también laboró su padre Luis Pareja Ruiz; estuvo vinculado a “Caracol” radio, en Bogotá y últimamente dirigía un espacio radial en la ciudad de Medellín.

Se destacó como melómano; tuvo programas en la radio para destacar la música de Colombia y también del género tanguero. Estaba casado con la señora Adiela Franco y tuvo 2 hijos, Malalith y Luis René Pareja Franco.

Paz en su tumba.

Jorge E. Giraldo Acevedo