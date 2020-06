El lavado de manos

Muchos creen que el tal lavado, es de todos los tiempos, pues fue Sexto Empírico, médico griego (siglo III), el primero en practicar las “artes médicas” sin basarse en el razonamiento, querían beneficiarse de las observaciones al azar, tratando de adivinar y para ello experimentar y comprobar hasta que descubrían algo; eso era medicina basada en pruebas. Después de dos milenios de persuasión pensando que antes que se supiera la existencia de las bacterias y el papel que desempeñaban en las enfermedades, los médicos criticaban la costumbre de lavar las manos, porque para ellos no tenía sentido pese a la disminución significativa de fallecidos en los hospitales. Ignaz Semmelweis (médico húngaro 1818-1865), fue quien promovió la idea de lavarse las manos, siendo reconocido su invento, sólo hasta décadas después de su muerte. Lejos estaba de saber el sabio galeno que su invento tan sencillo, es el elemento fundamental para el combate afortunado de esta pandemia que a puesto a todo el universo en estado de alerta roja.

Julio Valdivieso Torres

¿Cartel del ÍVA?

Quién iba a pensar, quién iba a creer, qué lo que se anunciaba como alivio para el consumidor, como maná caído del cielo, se convertiría en un negociado y revelará qué, cual banda de cuatreros, cual cartel del papel higiénico, cual cartel de los pañales... el “comercio organizado” se puso de acuerdo días antes de la gran rebaja para subir los precios y esquilmar los débiles bolsillos de los alienados compradores.

El tañir de las campañas suenan ante vergonzosa jugadita. Son infinitas las quejas y serán muchísimos los P.Q.R.S. por resolver.

¿Ése era el afán y el clamo para que les abrieran las tiendas? ¿Seguirá creciendo la desconfianza entre los compradores por tan elevados precios? ¿Será mejor comprar en los Sandresitos o en la calle...?

Renzo Orlando Gutiérrez R.

Los viejos en cuarenta parecidos con los músicos de Bremen

Cuenta la leyenda que había un hombre pobre dueño de un burro y que durante años le sirvió de carga al molino, pero cuando el amo notó que el burrito ya no servía, decidió no alimentarlo más. Viendo el asno que el amo ya no lo quería por viejo se fue de la casa del amo para Bremen. Allí trabajaría como músico, por el camino se encontró con un perro de caza, pero no podía ya cazar, por lo viejo y los dientes ya se le caían, cosa que fastidió al amo y lo quiso ahorcar, pues ya no le servía y el pobre logró escapársele y se fue de la casa. El burro al verlo le dice ¿Qué te pasa pulgoso y esa cara?, el perro le dice ya no sirvo para nada y mi amo trató de matarme y me escapé. Luego se encontraron con un gato viejo, feo, el burro ¿Qué te pasa?, el gato le dijo ya estoy viejo y no cazó ratones y mi ama quiso matarme, no se preocupe vamos a Bremen y allí seremos músicos famosos. Se fueron y triunfaron.

Moraleja: Lo mismo quiere hacer nuestro amo con los mayores de 70 años, con el cuento de vida productiva y salvar vidas en las alocuciones de las 6 de la tarde.

Florencio Flórez Medina

Charalá libre de COVID-19

En días pasados se conoció la imprecisa noticia acerca de que había llegado a Charalá una persona proveniente de la región llanera, infectada de Covid-19 y una vez identificado el presunto enfermo, corrió la alarma por todo el pueblo y de inmediato las personas indolentes e insidiosas divulgaron el hecho procediendo a hacer la vida imposible a los familiares quienes debieron permanecer confinados, por no decir escondidos, por el miedo a cualquier represalia. Sin embargo, hoy se conoció la noticia que el examen y dictamen definitivo resultó ser negativo y dicha persona está totalmente sana. Es importante que cuando se tenga un síntoma del Virus como puede ser la temperatura, no se divulgue de una vez la noticia como infectado porque se presentan graves consecuencia para el sospechoso y para su familia, sino que se le someta a cuarentena por prevención por venir de otra región y cuando ya llegue el resultado definitivo se dé a conocer. Lo importante también hoy es que Charalá sigue siendo uno de los municipios libre de Covid-19 y que su familia ha vuelto a tener tranquilidad.

Ángel de Jesús Gómez Reyes