La descontaminación

Hay serias preocupaciones por descontaminar el planeta. Desde el punto visual hasta lo cotidiano, mucha maquinaria pesada, las fábricas, las mascotas cuando dejan las heces, el icopor, el desechable y el plástico, las baterías, en fin. El planeta se empeoro con todos estos inventos de la sociedad consumible. Algunas recomendaciones son cuidar el ambiente, el agua y el aire sembrando árboles, creando recreación sana.

Saulo Méndez

El apego al dinero

Es la raíz de todos los males. En una sociedad consumista y superficial como la nuestra, en la cual es más importante aparentar que ser, bien se cumple la palabra de San Pablo a Timoteo. Vivimos en medio de discusiones inútiles, rivalidades, polarización y odio. La corrupción, que equivale a varios billones de pesos cada año, es el botón de muestra de este aserto bíblico. Un virus peor que la Covid, que ha permeado a toda la sociedad y que nos tiene en el fondo del abismo, sin esperanza distinta dizque a unas elecciones de ejecutivo y legislativo. Por el dinero, muchos grupos armados ilegales y legales se prestan para asesinatos, secuestros y extorsiones. Para apoyar la otra plaga que es el narcotráfico, contra el cual estamos luchando una guerra perdida.

Nada traemos al nacer, nada nos llevamos al morir. Sólo el amor, la bondad, la caridad nos libran de cualquier apego material. La riqueza bien habida es bendición de Dios, la otra es fuente de tormentos, de extravíos y de sufrimientos. Es necesario y urgente volver a la fe, que aprendimos de nuestros padres, a los valores del Evangelio para construir una sociedad sin violencia, sin inseguridad, sin brechas sociales y económicas tan profundas. Duele en el alma que soldados colombianos mueran en infames ataques en los que se exponen como carne de cañón. Y seguirán cayendo, sin apoyo, sin estudios previos de inteligencia, inermes, transportados sin ninguna seguridad en territorios de ilegales armados. Ya no más. Estamos hartos de escuchar al Presidente y al Ministro de Defensa “repudiar” esos ataques terroristas, dar condolencias a los familiares, crear puestos de mando unificado, consejos de seguridad, ofreciendo recompensas espurias. Se trata es de salvar vidas. No de lamentar muertes. Pero no. Como siempre, no aprendemos de nuestros errores, no tenemos políticas claras, ni un gobierno consolidado y comprometido.

Los medios de comunicación promueven frenéticamente el consumismo, la moda, lo futil, lo insustancial, por lo cual muchos jóvenes ávidos de adquirir tantas cosas se enrumban por atajos o malos caminos. Ahí está la prostitución, el sicariato, las zonas por siempre marginadas, en proceso de degeneración progresiva sin solución a la vista. Tenemos que repetir con el profeta Jeremías que “somos un pueblo estúpido, que no conoce a Dios, que no tiene inteligencia, que sabe hacer el mal pero no el bien”.

Dámaso Londoño

“Haga algo Alcalde, pero ya”

Hace un par de semanas en esta misma sección le preguntaba Alcalde de Bucaramanga ¿qué piensa?

Hoy, cuatro meses después, le digo que haga algo. La inseguridad está en sus niveles más altos, nunca antes había sido tan riesgoso y letal hacer simples y sanos planes como salir a caminar, montar bicicleta o entrar a comer a un restaurante. Estamos en manos de los atracadores y fleteros y usted nada hace. Los prolíferos terminalitos de mototaxistas cada vez son más, y usted no actúa.

La anarquía de los motociclistas crece como la espuma especialmente los fines de semana, violan todas las normas de tránsito. La cicloruta es un total fracaso, solo es usada por desadaptados motociclistas, vendedores ambulantes y malos ciudadanos que la utilizan como parqueadero, en síntesis, su famosa cicloruta aumentó el caos vehicular y usted no hace nada.

La invasión del espacio público llegó al tope con las ventas callejeras y carros y motos mal parqueados, pero aun así, usted no hace nada. Haga algo Alcalde, pero ya.

Francisco Ordóñez Clavijo