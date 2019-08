Queridos amigos: Vanguardia

La fecha de cumpleaños es el momento perfecto para hablar de lo bueno de las personas; esas cosas y detalles que los hacen especiales e importantes. Es por esto que hoy, 1 de septiembre, día en el que se celebra el aniversario número 100 de Vanguardia, quiero agradecer al Dr. Alejandro Galvis y a toda su familia que año tras año han construido con esfuerzo y dedicación este importante medio de comunicación con un equipo de profesionales inigualable que incansablemente trabaja para llevarle a sus lectores la mejor información.

Como santandereana me siento muy orgullosa y afortunada de haber crecido con Vanguardia y de contar todos los días con su compañía. La llegada del periódico a la casa todas las mañanas marca el comienzo de un nuevo día.

Leer las noticias a través de Vanguardia, más allá de mantenerme bien informada, me permite estar en contacto con el mundo, interactuar con otras personas y conocer los detalles culturales, artísticos y políticos de otras regiones que no podría visitar, pero que Vanguardia me ha acercado hasta mi casa gracias a cada una de sus publicaciones.

Leer todos los días la Vanguardia mantiene mi mente activa y actualizada, por eso hoy quiero desearles no solo un feliz aniversario, sino muchos años más de éxito y prosperidad para que a través de las páginas de Vanguardia sigan llenando de alegría y compañía los hogares de los lectores fieles, que, como yo, se informan gracias al hermoso trabajo que ustedes realizan.

¡Feliz aniversario!