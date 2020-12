Amontonar chatarra para hacer el mal es la Ley

Pensábamos que ya habían dejado de acosar las motos y a los motociclistas pero ahora los grandes genios por quienes votamos para que nos ayuden a sobrevivir nos están volviendo a acosar por cualquier tontería como el “mal” parqueo en un sitio donde no le gusta al Policía de Tránsito y la inmoviliza; porque se pasó la vigencia del SOAT; porque se pasó un semáforo. Así que siendo un vehículo para trabajo de los pobres se convirtió en vehículo de lujo; la prueba y resultado de amontonar chatarra la podemos observar en la foto oportuna de Vanguardia 1ª página el 16-12-20 con 12.560 vehículos “inmovilizados” entre enero y septiembre sin contar datos de años anteriores.

¿Por qué razón y para qué tienen que inmovilizar el vehículo por cualquier cosa? Sacar el vehículo de los patios sobrepasa el millón de pesos; ¿por qué no imponen el comparendo y lo dejan circular? ¿Amontonar chatarra es la Ley?

El vehículo debe retenerse si está incurso en lesiones personales pero quien responde es su conductor, nunca el vehículo; ¿si no hubo lesionado por qué y para qué lo inmovilizan? En Colombia se han convertido las faltas de tránsito en delito sin que lo contemple el Código Penal y se sanciona secuestrando el aparato con el disfraz de “inmovilización”.

Si la moto no se la han robado de los patios de la DTB su propietario podrá liberarla pagando un “rescate”. En todos los casos es abuso de autoridad su inmovilización desproporcionada en relación con la comisión de cualquier falta u omisión de un requisito para circular. La foto en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga nos muestra a donde van a morir como cualquier chatarra estos instrumentos de trabajo para que luego tengamos que llorar por el desempleo y llorar por el robo de 9 motos (que se sepa) de los mismísimos patios de la DTB en un solo mes abril/20; lo que hace suponer complicidad de los mismos encargados de su custodia.

Fabio A. Ribero Uribe

De esta no salimos

No al paso que vamos. En su momento, se pensó que la pandemia de COVID y la reactivación económica se podían complementar con organización y compromiso. Pero, no. Se decretó la reactivación total como si el virus hubiese desaparecido por arte de magia. Obviamente, empezaron las aglomeraciones en varios sectores de la ciudad como lo ilustró Vanguardia reiteradamente. Cuando no hay cultura ciudadana, de nada valen los llamados a cumplir con los protocolos de bioseguridad. Sin distanciamiento social, era apenas lógico que el número de contagiados creciera y que estemos llegando al tope peligroso de que no haya suficientes camas UCI.

Pero, esto no es de extrañarnos. Se privilegió la economía sobre la salud. Ni siquiera los centros comerciales respetaron el aforo permitido de público. Lo importante y urgente era recuperarse de las pérdidas ocasionadas por la cuarentena. Y ahora, de seguir así las cosas, es probable que diciembre o enero tengamos que guardar aislamiento obligatorio. La salud, con toda la problemática que ya tiene, pagó los platos rotos de la economía.

Dámaso Londoño

Parques inseguros

Los parques metropolitanos Bosque encantado y el parque Carlos Virviescas, llamado también parque de la 40 o de los perros, son espacios maravillosos para realizar actividades al aire libre, pero se ven ensombrecidos por varias razones: el de los perros, por la falta de un resalto o policía acostado que impida a los imprudentes conductores bajar a toda velocidad como se ve a diario, y cada vez que camino en la zona me preguntó cuándo ocurrirá una tragedia; y el nuevo parque Bosque encantado - que se unió a las escaleras existentes en la zona - ocasionalmente ocupado por personas fumando marihuana sin Dios ni ley.

¿Sería mucho pedir al señor comandante de la Policía un patrullaje permanentemente en los parques para desterrar a esas personas que mal utilizan los parques y generan temor para su uso? Si se sigue permitiendo ese abuso, construyeron un parque para consumir drogas.

Fernando Linares