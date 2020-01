Río frío

Luego del calor sofocante durante apenas tres semanas, el río frío se salió del cauce por unos aguaceros torrenciales atravesados en pleno verano.

Los alcaldes y directores de la Cdmb le han mamado gallo a Floridablanca y a sus habitantes. Una vez cometido el error de permitir la construcción de barrios tan populosos como Bucarica, lagos, etc, al borde del río (que más bien es una quebradita), como todo en Colombia, se les creció el enano.

Cada alcalde y demás autoridades, sin ninguna preparación, solo con su ánimo aventurero y delincuencial, no prevén un mínimo de situaciones y calamidades en sus feudos politiqueros. Pese a que no cobró vidas de personas, el daño a las edificaciones con sus enseres y automotores no se puede seguir pasando de agache. Es que la parte alta del río ha sido talada y labrada por los dueños de esos terrenos; de seguro por necesidad, hay hasta potreros. Dada la alta densidad de habitantes en la zona urbana de Floridablanca y Girón amerita acciones contundentes y prontas, como comprar predios hacia arriba del casco urbano y dejarlos quietos, no arborizar que es el negocio de moda, la inundación es el primer aviso de algo peor.