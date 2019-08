Y que se haga un control fiscal adecuado al respecto para que no se esfumen las apropiaciones en manos de los políticos.

Otra “jugadita”

En medio del escándalo de corrupción de Odebrecht, el entonces senador Iván Duque propuso la caducidad del contrato denominado “Ruta del Sol”, cuyo contratante era el grupo aval y como contratista la mencionada firma. Hoy, fungiendo como presidente, Iván Duque insiste en la nulidad de dicho contrato. La Contraloría General de la Nación debe estar alerta para que este hecho no termine en una “jugadita” del Centro Democrático para que sea El Estado ( los colombianos vía impuestos ) los que terminemos pagándole al grupo Aval la deuda que corresponde a Odebrecht.

Según versiones no confirmadas, el grupo Aval apoyó con el 40% la campaña de Iván Duque. Esta columna se apoya en la denuncia que hizo el senador Gustavo Petro, siempre bien datiado, para que los entes de control no permitan un gol olímpico como suele suceder cuando se trata de defender poderosos intereses económicos. La responsabilidad fiscal recae sobre Odebrecht y sobre el grupo Aval por incumplimiento del contrato. Nosotros no tenemos que pagar los platos que otros rompieron.