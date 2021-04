No es percepción

No se percibe algo si no hay señales. La inseguridad en Bucaramanga es una realidad, no una percepción. Éste término es un eufemismo que sólo pretende matizar la ineficacia e ineficiencia de las autoridades civiles y militares frente al flagelo que se tomó la ciudad. Por supuesto que es bueno que los militares ayuden a frenar la inseguridad con requisas y presencia, por ejemplo. No hay lugar seguro en la ciudad. Hasta hace muy poco se podían contar con los dedos de una mano los lugares seguros de Bucaramanga. Hoy no. Cualquier calle, barrio, el centro de la ciudad, los sectores “exclusivos”, están en manos del hampa.

Vanguardia registra a diario sicariato, fleteos, hurtos y toda clase de actividades delictivas que se cometen a cualquier hora y en cualquier lugar. Nuestra querida ciudad, el buen vividero, se acabó.

Y esto no es percepción. La ciudad hoy se ha venido convirtiendo a pasos agigantados en el centro de operaciones del microtráfico de estupefacientes. Las bandas delincuenciales tienen a la ciudad como coto de caza sin que se vea ninguna respuesta, buena ni mala, de los encargados de la gobernanza.

Las cosas por su nombre. La inseguridad es total. Una realidad que hay que sufrir todos los días en nuestros desplazamientos. Nada se saca ocultando la cabeza en el hoyo como el avestruz cuando ve el peligro. Vivimos un mal momento y es deseable que se adelanten todos los operativos de las autoridades que pongan fin a esta situación. Es nuestra ciudad y la queremos segura y tranquila para poder tener la “percepción” de seguridad de la que tanto adolecemos.

Dámaso Londoño

Ciclo económico

Analizando el proyecto de reforma tributaria el señor Ministro de Hacienda siempre proyecta Ampliar la base de contribuyentes, dicho de otra manera de Asalariados, de los que apenas tienen cómo vivir modestamente, y no proyecta un Ciclo económico partiendo de los grandes capitales, de las grandes empresas, las cuales con un pequeño aumento del 2%, o menos en los precios de sus productos, pueden recuperar ese gasto después de crear un Ciclo Económico consistente en creación de empleo, más clientes potenciales para sus productos, mejor desarrollo para sus empresas, podremos decir que el capital ha cumplido su función de crear prosperidad para el país, y el estado se ha economizado el papeleo de manejar más de un millón de Declaraciones de Renta inútiles que le ocasionan más gastos que recaudos. Pienso que los empresarios verán con buenos ojos este impuesto, pues en realidad es como una reinversión para sus negocios.

Hernando Castañeda C.

Embajadores de Colombia y las vacunas

El reducido número de vacunas que han llegado al país, demuestra que de pronto los embajadores de Colombia en los países productores de los biológicos se están quedando cortos en su gestión, a juzgar por el reducido número de aplicaciones. Un país como el nuestro que pasa de treinta y cinco millones de habitantes, gastaría mucho tiempo en darse la inmunización de rebaño. Algún periodista hizo el cálculo y nuestro país con el envío de tan pocas vacunas, los que aspiran a la inmunización, demorarían mucho tiempo en conseguirla; ya que ni a corto, ni a mediano plazo el gobierno podría cumplir su cometido. Ello hace que el ejecutivo nacional esté obligado a enviar otros negociadores, para que hagan una eficiente gestión con los laboratorios y con los países productores de los fármacos, sólo así se lograría una eficiente gestión exitosa y rápida, para que el virus nos dé un respiro, es demasiado el daño que ha hecho la enfermedad para estar tranquilos.

Julio Valdivieso Torres

La Semana Mayor

Mucha gente sintió un respiro con la semana que acaba de pasar. Viajar, salir a hacer deporte, eso sí, con las medidas de sanidad. Santander se manejó muy bien. Los principales sitios: la Mesa de los Santos, las Alcántaras, los Curos, el Picacho, Girón y sus alrededores, Floridablanca, Rionegro y otros sitios. La mayoría de los colombianos solo soñaban volver a vivir y a soñar.

Saulo Méndez