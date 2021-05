¡Mil gracias Vanguardia!

Por lo expuesto en su Editorial del 27 de abril-21 acerca de Barrancabermeja y sus 99 años de Aniversario. No soy Barranqueño, soy de Zapatoca, pero mi esposa y todos mis 5 hijos son netos Barranqueños nacidos y criados allá. En las barrancas bermejas que viera el conquistador, formé mi hogar, levanté y crie a mis hijos quienes hoy son profesionales de diferentes ramas y por lo tanto, en mi corazón hay un rinconcito privilegiado para esa tierra ardientemente caliente pero luchadora y muy acogedora para todos los que hemos buscado un mejor estar y lo hemos encontrado.

Un ¡HURRA! grande para Barrancabermeja y de nuevo, gracias Vanguardia.

Alfonso Rodríguez Gómez

Todos podemos poner nuestro granito de arena...

En mi larga existencia he visto muchas manifestaciones, muchas marchas populares de protestas, pero no recuerdo haber visto una tan violenta como la de ayer. El día que inventen cómo quitar la máscara sin tocarlos para no correr peligro, a esos criminales que salen a las manifestaciones enmascarados, pienso que se les habrá dado a las manifestaciones populares de protesta un gran alivio, porque no pagarán justos por pecadores. También debo añadir que a las marchas de ayer salió muchísima gente. Me impresionó ver la cantidad de gente que salió por ejemplo de Betulia y Zapatoca, y de muchos pueblitos del país donde estas cosas casi nunca se ven. Y es bueno señalar que muchos de los manifestantes lo hicieron en forma pacífica.

Se sabe que la Reforma Tributaria como fue presentada al Congreso no pasará. Pero si nuestro presidente tuviera un poco de inteligencia, y de verdad fuera un demócrata, entendería que lo que la gente quiere no es una colcha de retazos, sino que retire la reforma ddl Congreso, para que se elabore un nuevo Documento donde entre otras cosas:

a) Se les baje el sueldo a todos los altos mandos del Estado. b). Se les cobre impuestos a los estratos más altos, no a la clase media.

c.) Se trace un verdadero plan de austeridad para manejar todos los gastos del Estado mientras dure esta pandemia.

Invito al señor presidente Duque a escuchar el Discurso del presidente Biden ayer en el Congreso de los EE.UU. donde mostró que no es poniéndole impuesto a la clase media como un presidente puede encontrar dineros para solucionar el desastre económico que está dejando la pandemia. Sino con los impuestos de los más pudientes, y con la reestructuración de los gastos del Estado, entre otras cosas. Qué discurso tan interesante.

Sin embargo, estoy convencida de que todos los colombianos, si de verdad amamos a nuestro país, podemos poner nuestro granito de arena para salir de la crisis económica que esta Pandemia está produciendo. Busquemos lo que nos une, no lo que nos destruye.

Blanca Inés Prada Márquez

Cuánto tiempo dura la inmunidad

En mi condición de lego en el tema de genética de los anticuerpos, uso la lógica común.

Si una vacuna o virus hace que un organismo genere anticuerpos, que lo protegerán ante futuras presencias del germen, por lógica común, los anticuerpos en el organismo, ante una nueva amenaza, se usarían. Si esta defensa del organismo gasta los anticuerpos presente, eliminando la amenaza muy rápido, puede darse que el organismo no tenga necesidad de producir nuevos anticuerpos, pues estos existen. ¿Puede disminuir su número, y llegar a tener menos ante otras futuras amenazas?

Con esta deducción, sería conveniente no aplicarse una vacuna en una ocasión futura, pues las proteínas aportadas por la nueva vacuna, pueden llegar a gastas el arsenal de anticuerpos y que el cuerpo no tenga necesidad de producir nuevos. Lo recomendable seria realizar análisis de anticuerpos existentes, y así se sabría el grado de protección o duración del efecto de las vacunas. Porque por ahora no se sabe por cuánto tiempo dure la inmunidad de las vacunas. Se dice que puede ser por temporada corta, como las de la influenza.

Pues puede darse el caso de personas se apliquen por segunda vez la vacuna, quitando la oportunidad de su aplicación a personas que no la hayan recibido.

Victor Navarro