Ayer y hoy

Ayer, como senador, Iván Duque usaba las redes sociales para invitar a los colombianos a marchar contra el gobierno Santos. Hoy, como presidente, Iván Duque sataniza la protesta social que se avecina para este mes y al mejor estilo de Donald Trump señala como falacias las razones que tienen los sectores sociales para la multitudinaria manifestación que se espera para este mes en todo el país contra sus políticas. Es la política en movimiento. La culpa no la tiene ni Santos ni Petro ni mucho menos se trata de una conspiración internacional. No son falacias los niños muertos en operaciones militares, ni el exterminio sistémico de indígenas y líderes sociales. No es una falacia la reaparición del paramilitarismo ni de grupos armados ilegales provocando desplazamientos. No es falacia que la Ley de Financiamiento está diseñada para privatizar ganancias y socializar pérdidas. No se apoyan en falacias los reclamos de estudiantes, docentes, campesinos, empleados y trabajadores.

ADENDA. Estaba escrito. Duque apoya la explotación del páramo de Santurbán. No en vano nombró a Carrasquilla como ministro Ad-Hoc para tema tan sensible para el Oriente Colombiano.