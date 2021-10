Alzas en alimentos por los precios altos en insumos

Continuas alzas de precios es la situación dramática que han tenido que soportar todos los habitantes de Colombia debido a que han ocurrido primero por el fin del año anterior y comienzo del presente, después por el paro con bloqueos de importantes vías y hasta el vandalismo: pero la verdad absoluta y demasiado visible es que ante la carencia de medidas económicas que regulen los valores de los insumos en general en Colombia los precios de alimentos seguirán por las nubes.

El periódico El Tiempo en el comentario editorial “no descuidar la inflación”, (jueves, 14 de octubre), nos ilustró sobre el tema económico general del país y el aumento de los precios que afecta a todos los residentes en Colombia.

Actualmente en los hogares colombianos la inflación se refleja en el alza constante de los artículos y productos de la canasta familiar; uno de los ejemplos recientes es el aumento de precios en las panaderías debido, en forma primordial, al alza de los insumos para producir este alimento. Fedegan, la entidad gremial de los ganaderos en el país, sostuvo que el incremento del precio de la carne de res durante el presente año se debe al alza de los insumos de producción y las consecuencias del paro vandálico.

Entonces es el Gobierno Nacional quien debe regular los precios de insumos en general y no existe duda que con esta medida se contribuirá a mejorar la economía familiar de todos los colombianos y los residentes extranjeros que viven en la presente época en el país.

La situación concreta y alarmante es que en todo Colombia se está presentando una escalada alza de precios en la mayoría de los alimentos de la llamada canasta familiar.

Así la situación tenemos que ante la falta de una dinámica política de regulación de los precios en los insumos para la producción en general continuarán las alzas constantes en los alimentos.

Jorge Giraldo Acevedo

Bucaramanga y sus cuatrocientos años

Cuatro siglos cumple la ciudad bonita y su clase dirigente no puede dejar pasar desapercibida esta celebración, hay que dejar una huella imperecedera que sea reconocida por propios y extraños. Sería oportuno que el gobierno municipal, en asocio con otras entidades públicas, privadas y con la academia proyectaran un pórtico monumental a la entrada a la ciudad, sobre el puente que une el barrio la Ceiba con la carrera 33, se sacará a concurso su diseño, que será no menor de cuatro niveles y se busca que todos los habitantes participen de manera voluntaria y económica a la financiación de esta obra; con una inscripción en una baldosa se compensará la contribución y este sería el legado que de esta efeméride se le deje a la ciudad. Invitación especial a toda la dirigencia para que tomen cartas en el asunto y no se dejen que este acontecimiento pase sin pena ni gloria.

José Antonio Roa Ortiz

Cuatrocientos (400) años de Bucaramanga. Antonio José Díaz

Mejores ciudadanos conducirán a un mejor vivir de nuestra Bucaramanga y lo que más anhelamos que sea todo el país. Ciudadanos respetuosos de sus deberes para tener la autoridad moral de exigir sus derechos, que respeten la autoridad emanada de la constitución y las leyes. Los ciudadanos son la materia prima del estado y si esa materia prima no es buena, nunca tendremos un producto final de buena calidad, Solo con buen trigo se logra un buen pan, sin buenos ciudadanos nunca tendremos un mejor país. Podemos cambiar todos los días a nuestros gobernantes pero si nosotros sus gobernados o ciudadanos no mejoramos, nada bueno podremos lograr, los países prósperos lo son porque sus ciudadanos son buenos y prósperos, Indiscutiblemente necesitamos la guía dirección orientación de buenos gobernantes, para ciudadanos y gobernantes todos remando en la misma dirección podamos llegar a buen y seguro puerto. Los buenos gobernantes nacen o se hacen de los buenos ciudadanos.

Felicitaciones a Bucaramanga, todos a trabajar para que el homenaje sea próspero y exitoso, démosle como ciudadanos el mejor regalo, ser todos los días mejores Bumangueses.

Augusto José García Rey