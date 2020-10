Recreovía carrera 27 y gimnasios al aire libre

La Ciudad de Bucaramanga entró en una nueva fase de la pandemia, fase que de alguna manera deja ver como ha sido el comportamiento de los bumangueses con el distanciamiento social. Con esta perspectiva positiva desde todo punto de vista saludable, los ciudadanos, el comercio y la fuerza laboral entraron en un segundo aire más adecuado y por ende más asequible a las actuales condiciones de pobreza y falta de rotación en el circulante del dinero. Como son factores tan determinantes en el comercio local, el engranaje social por fin vislumbra una salida más decorosa ante la actual crisis.

Sin embargo, en áreas como el deporte y la recreación física, la pandemia no ha sido el mejor aliado ni tampoco ha coadyuvado a superar esta crisis; aunque algunos escenarios abrieron ya sus puertas y los bumangueses podemos asistir a la práctica deportiva, sí es bastante desmotivante como algunos escenarios se encuentran en condiciones deplorables. Un ejemplo que habla por si solo de la falta de mantenimiento a los escenarios deportivos es el gimnasio al aire libre que esta ubicado al costado izquierdo del Clavijero en homenaje al músico santandereano José A Morales. Sin duda, la actual administración de la mano del INDERBU ,deberían tomar cartas en el asunto.

Pero si el deporte lentamente se reactiva qué no decir de la ciudadanía que espera ansiosa la apertura de la recreovía sobre la carrera 27, espacio que por más de seis meses permaneció cerrado al disfrute de las familias que en su ratos de descanso, los domingos acudían en masa a pasar un rato de esparcimiento y recreación.

Señor Alcalde, active la recreovía, por el bien de la salud mental, de todos los bumangueses.

José Alejandro Centeno A.

De los Derechos Humanos. ¿HRW?

Inaudito el que un policía no pueda defenderse con su arma, ¿entonces, para qué la porta? ¿No es un arma que el Estado coloca en sus manos? Con ocasión de los disturbios ocurridos en Bogotá el 9 y 10 de septiembre vimos unos videos en los que un policía tirado en el piso de una calle recibía patadas, puños, palazos y portaba su arma apuntándole a los delincuentes y no disparó. Igual le sucedió a una mujer Policía quien terminó herida con arma cortopunzante y cojeando corrió con el arma en el cinto. Otro Agente lo derribaron de la moto; quedó lesionado y corría cojeando también huyendo de los vándalos, quienes le tiraban palos y piedras. ¿Esto de dónde y por qué está sucediendo en Colombia; los policías no son humanos? ¿No tienen derecho a su legítima defensa? ¿Al ingresar a la Institución pierden este legítimo derecho? Me quedé corto al no citar los policías asesinados porque son miles. ¿Habrá que recordarle al Senado de la República y a los Comandantes de la Fuerza legítima del Estado que “El derecho de nacer y el de la defensa de la vida son uno mismo? ¿Y dónde está HRW que por tratarse de la Policía no aparece? Son las preguntas que nos hacemos. ¿Tendrán algún día respuesta?

Fabio A. Ribero Uribe

Oficina de instrumentos públicos

Esta entidad incumple las ley 1171 de 2007 en su artículo 9 que ordena la atención prioritaria de los adultos mayores en todas las entidades públicas, este lunes un adulto de 73 años le pidió información de cuál era la fila prioritaria recibiendo una respuesta del vigilante en forma grosera y altanera: “aquí no hay fila prioritaria para nadie”. El señor le dijo tengo 73 años y la ley dice que en toda entidad pública debe haber una fila prioritaria. ¡Eso no me interesa!, le repitió, retírese. Pero además tienen un presunto negociado con particulares; al llegar, vi una fila de más de 60 personas que cubría dos cuadras, miré hacia adentro y me di cuenta que las 5 máquinas que había para diligenciar los certificados de libertad las habían retirado, al preguntarle al vigilante me dijo en el mismo tonito: “si quiere más rápido al frente se lo sacan”. Claro, el costo por una fotocopia del mismo certificado es de $6000 más, es decir se tipifica un presunto negociado con particulares. Pregunto: ¿es que las leyes en Colombia en la oficina de instrumentos públicos de Bucaramanga no se cumplen? O el director las interpreta a su acomodo.

Carlos Sánchez