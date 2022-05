Confusión e incertidumbre

La ausencia de un “Buen Ciudadano”, es decir de un “Ciudadano al Derecho”, de aquella persona que hace lo correcto, porque actúa de acuerdo a la Constitución Política y la ley dentro de los principios y valores aprendidos con el ejemplo desde el hogar, e igualmente en las instituciones educativas, como entornos donde ha desarrollado su vida, es el resultado de la carencia de análisis y razonamientos de los ciudadanos sobre la persona, los “programas” y todo lo que se dice de los candidatos a la Presidencia de la República.

Un Estado cuyos gobiernos no se han preocupado por una educación igual para todos, que enseñe a pensar, a ser crítico con fundamento, teniendo como norte el respeto por los demás ya que vivimos en comunidad y lo que afecta al individuo tiene sus efectos en la sociedad; carece de una cultura ciudadana y sus ciudadanos no saben distinguir entre política, politiquería y clientelismo. Menos saber a ciencia cierta que es comunismo, socialismo, derecha, izquierda o capitalismo.

Colombia soportó una campaña para elegir congresistas donde se le dio primacía a la consulta de los precandidatos a la Presidencia, dejando de un lado el tema fundamental cual era el conocimiento personal y programa de los aspirantes. Ahora desconociendo realmente los poderes que le asisten al Presidente en Colombia, la opinión ciudadana está confundida sumida en la incertidumbre con tanta agresión proveniente de los candidatos y de muchos de sus simpatizantes.

Una sociedad con educación memorística, repetitiva, machista, dogmática que desconoce su origen, es fácilmente engañada por la politiquería, por los medios, las redes sociales, fácil presa de la retórica y del engaño. Por eso el país ha soportado la destrucción de sus recursos naturales, la desposesión de tierras, la violencia de todo tipo, la corrupción, la privatización y venta de bienes públicos, la venta de las reservas de oro, la carencia de infraestructura para el desarrollo agrícola, la ineficacia del transporte público, la estigmatización de la educación pública, el endeudamiento externo, el desempleo, la falta de apoyo al deporte y a la investigación científica. Seguimos haciendo política despertando emociones con discursos y afirmaciones sin fundamento; basados en observaciones sobre el físico, gestos, miradas de los candidatos y candidatas, sus apodos y otras nimiedades. Seguimos en “El país de las emociones tristes”, de Mauricio García Villegas.

Jorge Velásquez Reyes

El Ejército no está solo

No se ha dado cuenta señor Petro que el Ejército no está solo, que tiene comandante, que tiene quien lo defienda y defender a su Ejército, nuestro Ejército no es intervenir o participar; es otra cosa. El Ejército no tiene un “matacho” como Comandante. Tiene a un general egresado de la Escuela Militar José María Córdoba hace más de 30 años; defender a nuestro Ejército lo tiene él como obligación intrínseca de su cargo; de tal manera que “jalémosle al respetico”, otra faceta que tiene muy cruda en su mente: el respeto.

Participar e intervenir son una cosa y defender su institución es otra muy distinta a intervenir en política saliendo a la plaza pública a victorear o en contra de un candidato. Hablar bien o mal de él públicamente, asistir a una reunión política en recinto cerrado; lo demás son imaginaciones e imputaciones que nada tienen ni se les puede endilgar “participación en política”. Quienes así obran, politiqueros de oficio, son chismosos tergiversando el verdadero sentido de las palabras del español, habrá que mandarlos a la “noturna” a que se lo enseñen y lo aprendan, la ignorancia es atrevida.

Fabio A. Ribero Uribe

Elecciones

Increíble la situación que estamos viviendo en nuestro país desigual, hasta para admirar un candidato y colocarlo en el primer puesto. Analizando todos los escándalos que hay y estar rodeado de lo más corrupto del país, no baja sino que sube, ¿qué le pasa a los que lo siguen?, ¿son ciegos, sordos no les importa el futuro?

A muchos he oído decir que si Petro gana el país se va al abismo, sí entienden que es eso. Oh Dios. Con una presidencia como la de, el que le quedó grande Bogotá, la dejó peor de lo que estaba, no cumplió ni con el 10% de lo que prometió, como será gobernando un país, un señor tan arrogante, incrédulo en que existe un Dios, ¿será posible? Organizador de la primera línea, acompañado de Roy Barreras, el hipócrita más grande del país de las Farc. Colombianos hay que despertar después no lloren sobre lo mojado.

Trinidad Diaz Rueda