Dios en tiempos de crisis

Dios viene a nosotros en todo momento, especialmente cuando tenemos alguna crisis o tribulación. Se nos presenta en Su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo con las manos abiertas dispuesto a ayudarnos siempre. Jesús llega a nosotros para que veamos con los ojos espirituales que Él, más que nadie, experimentó el sufrimiento sin haber cometido pecado alguno. En tiempos de crisis qué bueno ver las manos del Maestro traspasadas por los clavos en la cruz. Así sus pies y la herida en su costado. Así entendemos más y mejor nuestro propio sufrimiento. Como dice el devocional: “ Dios nunca falla, sostiene al débil, consuela la triste, ayuda al necesitado, sana al que tiene el corazón herido y libra al que no tiene esperanza”.

En esta pascua, entendemos cada tribulación como una oportunidad para recibir al Cristo resucitado, al que venció el aguijón de la muerte y el poder del pecado. No temamos, pues, abrir la puerta a quien llama a traernos fortaleza, amor, consuelo y esperanza. Y no son pocas las razones para estar en crisis personales, comunitarias y sociales. Las injusticias humanas, la incomprensión, la falta de misericordia, la violencia en todas sus manifestaciones, las mentiras y engaños, entre otras, pueden empañar nuestra vida. Pero el Maestro dice: “ No temas, basta que tengas fe” Y en el libro de Jeremías Dios nos regala la promesa de “que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré”.

Si Dios se alegra con nuestras alegrías, con cuánta mayor razón nos toma de su mano en tiempos de crisis o tribulación. Debemos ofrecer nuestro sufrimiento a Jesucristo para expiación de nuestros errores o pecados. Hay que actuar. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salir victoriosos de la oscuridad y dejar en manos de Dios aquello que no podemos realizar por nuestra cuenta. Dios espera que pongamos de nuestra parte con oración, fe auténtica y confiada, una vida recta que Él se encarga de lo demás, si es su Santa Voluntad. A veces Dios permite nuestras crisis para ver de qué estamos hechos.

Dámaso Londoño

Confusión e incertidumbre

La ausencia de un “Buen Ciudadano”, es decir de un “Ciudadano al Derecho”, de aquella persona que hace lo correcto, porque actúa de acuerdo a la Constitución Política y la Ley dentro de los principios y valores aprendidos con el ejemplo desde el hogar, e igualmente en las instituciones educativas, como entornos donde ha desarrollado su vida, es el resultado de la carencia de análisis y razonamientos de los ciudadanos sobre la persona, los “programas” y todo lo que se dice de los candidatos a la Presidencia de la República.

Un Estado cuyos gobiernos no se han preocupado por una educación igual para todos, que enseñe a pensar, a ser crítico con fundamento, teniendo como norte el respeto por los demás ya que vivimos en comunidad y lo que afecta al individuo tiene sus efectos en la sociedad; carece de una cultura ciudadana y sus ciudadanos no saben distinguir entre política, politiquería y clientelismo. Menos saber a ciencia cierta que es comunismo, socialismo, derecha, izquierda o capitalismo.

Colombia soportó una campaña para elegir congresistas donde se le dio primacía a la consulta de los precandidatos a la Presidencia, dejando de un lado el tema fundamental cual era el conocimiento personal y programa de los aspirantes. Ahora desconociendo realmente los poderes que le asisten al Presidente en Colombia, la opinión ciudadana está confundida sumida en la incertidumbre con tanta agresión proveniente de los candidatos y de muchos de sus simpatizantes. Una sociedad con educación memorística, repetitiva, machista, dogmática que desconoce su origen, es fácilmente engañada por la politiquería, por los medios, las redes sociales, fácil presa de la retórica y del engaño. Por eso el país ha soportado la destrucción de sus recursos naturales, la desposesión de tierras, la violencia de todo tipo, la corrupción, la privatización y venta de bienes públicos, la venta de las reservas de oro, la carencia de infraestructura para el desarrollo agrícola, la ineficacia del transporte público, la estigmatización de la educación pública, el endeudamiento externo, el desempleo, la falta de apoyo al deporte y a la investigación científica. Seguimos haciendo política despertando emociones con discursos y afirmaciones sin fundamento; basados en observaciones sobre el físico, gestos, miradas de los candidatos y candidatas, sus apodos y otras nimiedades. Seguimos en “El país de las emociones tristes” de Mauricio García Villegas

Jorge E Velásquez Reyes