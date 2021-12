¿Donde está la secretaria de salud?

Siempre que pienso en pandemia, pienso en seguridad de salud, que todos tenemos una responsabilidad, social, y las empresas tiene también una responsabilidad, de brindar seguridad, sobre todo si se trata de alimentos.

Hace algunos meses, denuncié que en el supermercado Éxito Cabecera, los baños quedan enfrente de las comidas, los expendios de carnes, y lo más sorprendente es que los baños no tienen salida de olores, solo los disfrazan con perfumes; me aterro de ver, la gente comer, ignorando las bacterias que se añaden a sus alimentos, también las carnes, sin ninguna protección. Pido a la secretaria de salud, haga una investigación y proceda, por el bien nuestro, y el de todos; dónde está la investigación que se debe hacer, no solo es cobrar, y ¿dónde quedan nuestros derechos?

María Eugenia Mantilla

Un paradigma para los gironeses

Fue Ciro Rodríguez excelente ser humano, uno de los grandes hijos de Girón, señor de los señores, de quien puede predicarse todas las virtudes, pues que las palabras no alcanzan a dimensionar su personalidad de servicio, de liderazgo y su hombría de bien, como corresponde a un buen discípulo de Cristo, que tuvo siempre presente el estar comprometido con su gente y el destino de su villa, cuya historia fue motivo de permanente estudio, así como de preocupación por los momentos actuales de su pueblo, que él siempre quería ver como el “non plus ultra” de las villas virreinales. Fue compañero de generación y con él se van: una época, un estilo, el prototipo del gironés de pura cepa y la forma elegante de portarse un caballero, impecable en su vestir y adusto en su vida de hogar, así como en su desempeño social, que siempre buscó la excelencia. Ocupó muchos cargos en la municipalidad y puedo decir sin temor a equivocarme, que tomó parte en cuanta tarea cultural, cívica, religiosa y humanitaria hubo en Girón. Fue cofundador de la casa de la cultura, ayudó mucho al párroco Isaías Duarte Cancino a fundar el museo de arte religioso. Dirigió la casa de la cultura, administró la romería del Señor de los Milagros con gran pulcritud, nunca dio descanso a su brazo ni reposo a su inteligencia cuando se trataba de realizar tareas en favor de su pueblo y de la gente desprotegida siendo gran servidor de las causas humanas, siguiendo el mandato evangélico “has bien sin mirar a quien”. Paz en su tumba.

Julio Valdivieso Torres

Depende del billete

Hace algunos años, necesité levantar el patrimonio familiar del apartamento en que vivía para su venta. Di poder a un abogado que cobró 300.000 pesos por la diligencia. Presentó la solicitud y fue rechazada por mala redacción. Ante el mutismo de mi apoderado- porque esta diligencia obliga a contratar uno- decidí acudir donde un conocido que trabajaba en el palacio de justicia- con minúscula- y me contó cómo son las cosas allá adentro. Me organizó una cita con el secretario del despacho asignado y tuve que ofrecerle una colaboración económica. Dicho y hecho. En una semana tuve en mis manos el documento que levantaba el patrimonio familiar.

Esto lo traigo a colación a raíz de la aberrante denuncia de Vanguardia sobre una mujer abusada y maltratada física y emocionalmente por su pareja y que no ha sido atendida ni por comisarías ni por fiscalía- también con minúsculas-. No es machismo, las respuestas que ha recibido de esas dependencias sólo buscan que ella, maltratada y abusada, busque los recursos económicos para que su demanda prospere por arte de magia.

Salvo honrosas excepciones, los operadores judiciales funcionan dependiendo del billete. Ahora, la protagonista de la denuncia, única dueña de la casa donde vive su pareja está obligada a regresar so pena de perder el inmueble con el pasar de los años. Duele aceptar esta realidad que es más común de lo que se cree pero, así funciona la injusticia en Colombia. Eso de que los niños y las mujeres gozan de “especial protección” del Estado es letra muerta, es un saludo a la bandera.

Aclaro que mi caso es personal pero es vox populi que casi todas las diligencias judiciales funcionan más y mejor cuando hay billete de por medio. No estoy generalizando. Habrá despachos judiciales con funcionarios probos, honestos y eficaces, pero, parece que son la excepción.

A la víctima de abuso que denuncia Vanguardia la invito a que se presente con un delegado de DDHH, Procuraduría para que le hagan valer sus derechos y recobre no sólo su patrimonio económico sino su estabilidad emocional. No faltará quien le sugiera lo del billete, pero si así me pasó a mí, ¿por qué no a otro ciudadano?

Dámaso Londoño