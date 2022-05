El maestro Fernando Botero

En su cumpleaños 90 rendimos un homenaje en vida al pintor, dibujante y escultor más importante de nuestro país. Siendo muy joven empezó a viajar y a exponer sus obras las que eran acogidas no solo por coleccionistas sino por los curadores y críticos de arte entre ellos la crítica de arte más famosa de esa época Marta Trava quien puso de moda tener obras del maestro entre jóvenes y mayores, como ella ya tenía el prestigio le presto mucha atención a las obras del maestro Botero y desde ese momento ella escribió que era el artista más grande que había producido nuestro país y hoy sabemos que es así. En 1960 ya había expuesto sus obras en Estados Unidos y Alemania.

Ya en los años 70 empezó la escultura con mucho éxito, su cualidad más sobresaliente es su generosidad, no solo con su país sino con el mundo entero, más de 700 obras regaladas a Colombia y si Bucaramanga, no hubiéramos mostrado la poca cultura al destruir su única obra, ya seguro tendríamos muchas más. Sus exposiciones al aire libre han sido de mucho valor porque hasta los niños conocen sus obras y admiran.

El maestro a sus 90 años no se toma descansos sigue pintando porque esa es su felicidad después de su familia y sus amigos. Felicitaciones Maestro y que continúe por muchos años más, demostrándole al mundo que en Colombia está el mejor pintor y escultor del mundo.

Chepita Jaimes Conde

Feliz día del niño

Abogo porque todo niño que llegue a este mundo sea un niño deseado, amado, feliz y reciba la mejor educación posible. Nadie ha pedido nacer, son nuestros padres quienes nos dan el hermoso regalo de la vida y vivir es maravilloso, pero los padres tienen la obligación de hacer que sus hijos se sientan felices y agradecidos con ellos por haberles traído al mundo. Necesitamos niños que mañana sean nuestro reemplazo, pero niños sanos, alegres, felices, bien alimentados, educados, entusiastas, optimistas, alegres, honestos. Niños que sean mejores que nosotros, que amen la vida y cuando lleguen a la edad adulta luchen por construir un mundo mejor para las futuras generaciones.

Blanca Inés Prada Márquez

Zapateiro a sus zapatos

Es evidente que al General Zapateiro poco le importa deliberar en política, aunque esté expresamente prohibido. Primero porque cuestiona a los que los han denunciado en muchas ocasiones y segundo, porque sus declaraciones pasan sin que pase nada. Para ellos, los militares de alto rango, quienes responden son el presidente y el ministro de defensa (con minúscula). Las FFMM son una rueda suelta en el andamiaje del Estado, como casi todo en Colombia. Los militares sólo obedecen a militares. No es cierto que el presidente sea el comandante en jefe de las FFMM ni que el ministro de defensa trace las estrategias de seguridad. Ellos, los civiles, son un saludo a la bandera.

Ciertamente el Ejército y la policía no son instituciones que gocen de la credibilidad de todos los colombianos. No son pocos los casos en que miembros de estas instituciones se ven involucrados en la comisión de ilícitos. Ya hay generales condenados por masacres y falsos positivos, por no mencionar las denuncias sobre apoyo a grupos narcotraficantes, denunciados por la prensa.

Están en desacuerdo con el proceso de paz. No quisieron copar los territorios abandonados por las FARC porque la guerra resulta más rentable que la paz. Conocen todos los corredores que utilizan guerrilleros y narcos para el transporte de cocaína y no actúan. Y cuando lo hacen, o mueren los uniformados o son sacados a garrotazos por las comunidades. No tienen el control pleno del territorio nacional, no están en capacidad de garantizar el monopolio de las armas para el Estado.

Doloroso, pero cierto. Nuestras FFMM, “garantes de nuestra democracia” ahora se lanzan contra un candidato presidencial como Gustavo Petro que fue torturado en las caballerizas de Usaquén. Y lo hace el General Zapateiro con un desparpajo que debería despertar la indignación de todos. Pero, no faltan quienes le hallan la razón al General y lo defienden como un adalid de la patria.

Acaso la cúpula militar va a obedecer a un eventual presidente ex guerrillero?, lo dudo. Por eso, el mensaje implícito de los comentarios mencionados tiene un solo fin: Petro no puede ser Presidente porque simplemente las autoridades militares no estarían dispuestas a someterse a él.

Dámaso Londoño