El parto de los montes

Salí con antelación a cumplir una cita odontológica. A escasos minutos entré a formar parte de un trancón monumental en la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga. No nos movíamos nada. El tiempo para mi cita se estaba emproblemando. Vi cómo algunos carros y motos empezaron a utilizar el carril exclusivo de Metrolínea, el cual, dicho sea de paso, debe habilitarse de tiempo completo. De pronto sonaron las sirenas de ambulancias y policía. Hasta el carro de automotores de la fiscalía acudía hasta el sitio de lo que imaginé era un desafortunado accidente fatal. Un verdadero parto de los montes.

Como buen colombiano, y ante la premura del tiempo, pasé al carril de Metrolínea. Hasta ese momento- cosa de extrañar- no aparecía ningún alférez. Nos movimos con mayor celeridad hasta llegar al sitio de los “acontecimientos” esperando encontrar una escena dantesca. No pasó nada. Dos vehículos tuvieron un choque menor pero estaban ocupando dos carriles mientras los conductores hablaban por celular. No vi ningún daño de consideración. La policía pasó de largo por el lugar. A partir de ese punto, la autopista estaba despejada. Retomé el camino con otros conductores pero la alegría duró hasta el puente García Cadena. Otro trancón que provenía de La Puerta del Sol. Ningún alférez. Pensé que bien podía el helicóptero de la policía- en su plan de brindar seguridad- hacer un sobrevuelo por los lugares neurálgicos para la movilidad e informar a las autoridades viales. Pero no. A esa hora debía estar en mi lugar de destino. Cuando alcanzamos la carrera 27, otro trancón con camiones estacionados ocupando el carril derecho. A paso de tortuga, la interminable fila de carros y motos avanzó hasta la avenida González Valencia. Cuando llegué a la cita, cosa de esperar, lo hice con una hora de retraso y no me pudieron atender. Me asignaron una para el día siguiente. Imaginé el suplicio de los que deben salir diariamente por la ciudad.

Los dos conductores que ocasionaron el trancón mostraron una absoluta falta de consideración y civismo. La ausencia de alféreces, de policía de tránsito, la excesiva cantidad de carros y motos, son los responsables del problema insoluble de la movilidad en Bucaramanga. ¿Cuántas personas resultan afectadas diariamente por situaciones como la narrada? Y como dice el doctor Alberto Montoya, QUEDAMOS EXPECTANTES.

Dámaso Londoño

Subsidios para Vivir

El embarazo es una etapa de la vida de gran intensidad emocional. Ser madre es duro pero gratificante.

Hay mujeres con embarazos “no planeados¨ ( lo que no significa “ no deseados”) que se ven sorprendidas y atemorizadas por lo que viene. Están inestables en su relación de pareja, tienen serias dificultades económicas y poco apoyo familiar. Así las cosas, la opción de abortar se les presenta como una “salvación”. ¿Cuántas de ellas podrían cambiar su decisión y salvar la vida del hijo si tuvieran una condición diferente? La parte emocional es muy importante y así también la parte económica. Pensando en salvar vidas y mejorar la condición familiar podríamos ofrecer un “Subsidio para Vivir” a esa madre que se enfrenta al dilema de matar a su hijo inclusive a una edad gestacional avanzada (24 semanas autorizó la Corte) cuando ella ya lo ha visto en la ecografía, lo siente moverse, conoce su sexo y ha soñado con él a su lado.

¿Cuánto dinero gasta el estado en cuidar la vida de parlamentarios, políticos y demás ciudadanos amenazados? ¿Cuánto podría destinarse para ofrecer un subsidio hasta los 5 años de edad a esa madre que opta por no matar a su hijo? ¿Cuánto ahorramos en servicios médicos si no tenemos que implementar tecnologías para hacer feticidios? ¿Cuánto daño moral se evita si en lugar de la muerte preferimos la vida?

Pienso que un “Subsidio para Vivir” nos enaltece como país, como sociedad y nos muestra ante el mundo diferentes al concepto de “bárbaros” que a veces tenemos. Ofrezcámosle a las madres otras opciones respetando su derecho a elegir; pero elegir cuando haya otras fórmulas y no solamente la del aborto. El país puede hacer un gran aporte económico (ya lo hace en subsidios al desempleo, familias en acción, sustitución de cultivos, reinserción de guerrilleros etc.) y acompañar a la mujer en materia económica y emocional para que tenga la posibilidad de evitar la muerte de su hijo en gestación.

Se puede, estoy seguro que se puede subsidiar la vida.

Enrique Rueda Pinilla