Falsa seguridad con los carnets

La exigencia del carnet de vacunación de esquema completo entró en vigencia a partir del 14 de diciembre del 2021, para mayores de 18 años y desde el 28 de diciembre del 2021 para mayores de 12.

Pero para sorpresa aparece en los diarios que los contagios diarios de coronavirus se mantienen por encima de 2.000 en Colombia; las personas que no están vacunadas no pueden jugar ni atentar contra la vida de la ciudadanía.

Pero para sorpresa mía, veo con incredulidad, como llego a un restaurante, donde me imagino que la mayoría de personas o mejor dicho todas, las que están ahí, están vacunadas, pero no, cuando me puse a mirar, al vigilante antes de ingresar los clientes, no comparan el carnet con la cédula, y la mayoría muestran el celular, y para sorpresa, una persona me dijo que había realizado una prueba de mostrar un celular que no era de él, y solo con mostrar el celular y un carnet entró con facilidad. Entonces, ¿dónde está la seguridad, ¿o es falsa? ya que también solo muestran un carnet, por celular, falso, más aún no verifican con la cédula. Me pregunto, será que algunos restaurantes, saben que existe esa modalidad, y se hacen los que no saben, para que a sus restaurantes, la gente asista.

Esto es falsa seguridad. Entonces, ¿en quién confiamos?, yo pienso que, si voy a un restaurante a comer, y veo la gente que está allí, están vacunados y la sorpresa es que No, porque han falsificado el carnet, ya sea presencial o virtual.

Maria Eugenia Mantilla

Lo que Colombia necesita...

Colombia necesita es un presidente como lo es Pepe Mujica, con su sencillez y humildad, con esa vocación de querer servir a su gente que no le ha importado llenar sus manos de barro cuando labra su tierra, pero su alma está limpia... él quiere sacar del lodazal el país ahorrando y dando buen ejemplo, como no malgastando el dinero en viajes y lujos con dineros de su país. Nunca olvidaré el gesto tan especial que tuvo cuando él se dirigía hacia su finca y encontró una perrita atropellada y que además perdió una de sus extremidades; desde ese momento fue su mascota... eso es tener un gran corazón, como pocos se ven en los gobernantes de este país. Es que da tristeza y frustración, escuchar políticos con tanto parlamento con tanta mentira para seguir engañando a las mentes débiles y luego olvidar las promesas; esto debería generar consecuencias penales, pero las leyes de este país son tan flexibles y corruptas.... Ojalá imitaran a Mujica, que a pesar de haber sido un excombatiente guerrillero, vio la pobreza de su pueblo y no quiere pensar en llegar al poder para llenar sus bolsillos de dinero. Necesitamos un presidente de corazón generoso, un filósofo y no políticos acartonados con meros discursos que solo pretenden robar con engaños las ingenuas y pesimistas conciencias de la gente. ¡Pensemos bien!

Marina Cortés de Plata

Paz y política

“Y La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús”. Filipense 4.

La paz de los hombres es imperfecta porque se acuerda entre seres humanos, no somos infalibles. Si ya está herido el proceso de paz en Colombia, lo peor que le podría sucederle es que utilice con fines politiqueros y electorales como ya se está viendo.

Sólo la paz de Dios es perfecta y sólo la experimentan quienes tienen una FE confiada en ÉL. Sólo esa paz puede ser estable y duradera. Es lo más cercano a la felicidad. Entre los hombres los acuerdos no pueden dejar contentos a todos. Los errores de un gobierno que no hizo presencia en los lugares que abandonaron las Farc afectó y mucho, el derecho constitucional a vivir en paz. Una sociedad que mayoritariamente rechazó los acuerdos no merecería tener paz. Sin embargo, esto no es óbice para seguir avanzando en el maltrecho proceso de paz. Mención aparte merecen los ataques despiadados de la derecha colombiana. Y peor, en pleno proceso electoral para legislativo y ejecutivo, las redes sociales ya empezaron a incendiar al país con toda clase de noticias falsas sobre candidatos y aspirantes. Es nuestra idiosincrasia electoral, ahora virtual.

Hoy, como siempre, los políticos prometen una paz mágica sin tener en cuenta las raíces de la violencia. Una paz a la fuerza. La paz empieza repensando el modelo, régimen o establecimiento político, económico y social. Sin esa voluntad política, no hay paz viable. Hay que desconfiar de los promeseros de siempre, de quienes no pueden dar razón de su trayectoria ni de sus soluciones a la inequidad, injusticia, pobreza, desempleo, pobreza, entre otras.

No más lemas de cajón que sólo buscan cautivar votos de tantos colombianos que viven en el odio y la ira...

Dámaso Londoño