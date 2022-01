Hacinamiento carcelario....

Pitágoras “Educad al niño, y no tendréis que castigar el adulto” esta es una frase animosa y esperanzadora, de alguien súper inteligente, que compartió el pensamiento Platónico y Aristotélico como lo fue este matemático. El hacinamiento es una acumulación de personas y o animales en el mismo lugar, el cual no se halla físicamente preparado para albergarlos, por lo tanto: no hay higiene y menos obtener una seguridad social que sea satisfactoria, esto es lo que nos sucede en el momento en nuestros panópticos, donde se afecta la salud de quienes los habitan y se aumenta el crimen. Según El Tiempo, “tenemos alrededor de 80.000 cupos carcelarios y 138 penales”. se aumentó en este Gobierno en 10.000 cupos e ingresa un total de 37.000 nuevos reclusos; ¿podría esto ser una política criminal del Gobierno? Pues si hay un hacinamiento cruel y despiadado; hay algo en lo que debemos pensar antes de recriminar ¿por qué tenemos tantos crímenes de diferentes órdenes? pensemos en la forma de disminuirlos y no tendremos hacinamiento carcelario; la solución no puede ser construir más cárceles sino más bien que nuestros Jueces estudien en forma más acelerada la infinidad de procesos que no ameriten privación carcelaria, no dejar en libertad a quien comete asesinatos, secuestros y prevaricato; incentivar la educación para que la desigualdad existente en estos momentos vaya disminuyendo, exigir una muy buena educación desde la infancia con la unión de padres de familia y profesorado y con este cambio de moral iremos mejorando y logrando un incremento en PIB y tendremos una Colombia gozando de un bienestar social con un PAE organizado para que no se escapen estos dineros, combatir estrictamente a los corruptos con castigos ejemplares.

Diego Serrano Acevedo

Parábola del retorno

Hay que volver a clase, es la consigna. “Un día en que no se aprende nada, es un día perdido”. Un niño no se puede dar el lujo de perder días, meses y hasta años en la reactivación de la educación; quizás las condiciones de algunas escuelas, no sean las mejores, pero el distanciamiento, los tapabocas, el lavado de manos y por supuesto las vacunas ayudarán en el intento por lo menos de lograr las jornadas que se toman por turnos las clases, si el salón abre sus puertas y ventanas, o se hace al aire libre, el ejercicio en las escuelas rurales todo vale en esta emergencia con tal de combatir la ignorancia, que como los diseñan algunos es el pecado social que mata los pueblos; intentemos con toda la fuerza de hacerlo; para que aquellas juventudes ansiosas de saber, logren su cometido, que si nos proponemos llegaremos al final del tiempo de esta pandemia con bastante experiencia en estas lides y conseguiremos ir a un puerto seguro. De lo contrario la vida ni la historia, podrá perdonarnos esta omisión que tenemos la oportunidad de evitarla y así formaremos mejores ciudadanos para el futuro que no se quede con los ojos cuadrados frente a las computadoras, recibiendo a veces frutos de una civilización mecanizada en vez de oír directamente a sus maestros, que con la presencialidad harán de los destinos de los jóvenes algo de provecho para la civilización y sobre todo para la cultura.

Julio Valdivieso Torres

Es para no creer

En el último siglo el partido liberal ha sido el abanderado de los cambios radicales que ha necesitado el pueblo colombiano y quien lo creyera en esta campaña no se tiene candidato presidencial, es para no creer, hasta donde ha llegado la politiquería que las directivas del glorioso partido liberal que han dado al traste con la única esperanza que tienen los pobladores de este país. Es claro que la ideología liberal no se ha acabado ni puede acabarse, solo que hay personajes en la dirección del partido a quienes no les conviene tener candidato para acomodarse de alguna manera a las toldas del mejor postor. Liberales de Colombia, ha llegado el momento de darle un vuelco a las directivas de la colectividad para no tener que participar del entierro de tercera de este baluarte de la democracia colombiana.

José Antonio Roa Ortiz

Yolanda Ruiz

Por años estuvo Yolanda Ruiz en la cadena básica de RCN, así como muchos, renunció a la radio quizás una de las mejores voces radiales contemporánea. Juan Gossain, Darío Arizmendi, Yamit Amat también le dijeron adiós a la radio. Yolanda será recordada por su voz sonora y alguna vez tuve la oportunidad de verla de paso. Éxitos para la colega que ha dejado un vacío en la radio.

Saulo Méndez