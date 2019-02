Se ha presentado en este momento un nudo gordiano para conseguir la forma de retomar los diálogos o continuar en guerra con estos grupos al margen de la ley; creo que, así como Alejandro Magno al no poder desatar el nudo, optó por cortarlo con su espada y así apoderarse de Frigia y continuar con sus victorias de guerra y toma de territorios. Para desatar este nudo es necesario que las dos partes corten por la calle del medio y cedan ante sus propósitos: los elenos, entregar los secuestrados y ofrecer un arrepentimiento sincero por sus acto terroristas y no militares, el Gobierno Nacional, estudiar la forma más conveniente de encontrar los mecanismos necesarios para levantar las ordenes que fueron revocadas y continuar los diálogos y el Gobierno de Cuba continuar siendo uno de los garantes.

Ya está confirmado por el ELN que ellos son los autores del crimen de lesa humanidad contra estudiantes policivos acantonados y sin ninguna muestra de provocación contra estos terroristas y que no hay ningún falso positivo por parte del Gobierno en este terrible quebrantamiento.

Escribo estas líneas con doble propósito, expresar mis sentimientos de tristeza por la desaparición temprana de un varón ejemplar, gallardo y responsable y reconocer su magnífica labor como educador en Santander, reconocimiento que no recibió en su preciso momento por la indiferencia que existe en el contexto socio administrativo del país.

In memoriam de un educador

El estigma de lo social

El gobierno y la ciudadanía no pueden ser ciegos, sordos y mudos ante la violencia que persiste en territorios donde aún el Estado no ha recuperado su dominio, actualmente en manos de grupos armados ilegales. No obstante, el retiro de las Farc, hay zonas en donde actúan células disidentes de esta guerrilla, del ELN, de grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, secuestro, hurto y despojo de tierras.

La historia colombiana nos demuestra una persecución y exterminio sistemático de personas que han liderado causas sociales en defensa de grupos indígenas, del medio ambiente, del patrimonio del Estado, campesinos y trabajadores; de quienes se han dedicado a defender los derechos humanos de los desprotegidos que no cuentan con los medios para la defensa de sus derechos mínimos.

Estos líderes sociales al asumir comportamientos en búsqueda de soluciones, en nuestra sociedad polarizada, donde prima el tener, el consumo, el dinero, se les discrimina, persigue y asesina, por personas y grupos que no quieren un cambio en el país, enemigos de la paz, del diálogo, del desarrollo y progreso de Colombia.