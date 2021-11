Entre excrementos, orines y basura

Los transeúntes del puente peatonal del Parque de los Niños, en su mayoría los estudiantes de la Normal, se ven obligados a recorrer el puente entre los olores nauseabundos generados por la cantidad de excrementos humanos, orina y basura acumulados a lo largo del puente. La noche del lunes también se robaron un tubo del barandal, dejando en grave peligro de caída a los usuarios del puente. Se presentó la queja a la EMAB como encargados del aseo de puentes peatonales, servicio que todos pagamos en la tarifa de aseo, pero nada han hecho.

Agradecemos urgente que la EMAB realice el aseo de su competencia y que la Alcaldía restaure el tubo que se robaron y elimine el peligro.

Emma Urbina Lozano

Las basuras que inundan

No nos digamos mentiras, en la presente época prolongada de lluvias en el territorio colombiano estamos viendo claramente que los papeles y elementos que muchas personas botan a las calles, contribuyen a tapar las alcantarillas y por esto se presentan las graves inundaciones.

Las imágenes sobre inundaciones causadas por los torrenciales aguaceros y la acumulación de toda clase de basuras en la ciudad capital y otras poblaciones colombianas, nos dejan a todos una concreta enseñanza y es que llegó el momento para que todos consideremos y entendamos perfectamente las graves consecuencias que deja esta costumbre de arrojar a las calles y vías públicas toda clase de papeles y desechos.

Ante la anterior situación si todos los ciudadanos nos abstenemos de arrojar papeles y otros elementos a las calles de las ciudades evitaremos la contaminación visual y a la vez el desaseo, ayudamos para que nuestras vías públicas se vean muy bien y, lo primordial, después de un torrencial aguacero, así se eliminarán las continuas inundaciones. El buen trato con la basura en general, al no arrojarla a las vías públicas y otros sitios, es también preocuparse por el beneficio general en materia de aseo, orden y tolerancia.

Por favor no nos equivoquemos más, la situación sin ninguna duda es muy grave y acontece en forma especial porque la gente no ha aprendido todavía que la basura no se debe botar a los canales de las aguas lluvias, las quebradas, los sumideros y las vías en general.

El buen tratamiento a la basura en forma consciente, responsable y con preocupación nos traerá para el mañana el beneficio general en materia de aseo, orden, tolerancia y menos desastres por inundaciones como las que se vienen presentando por la ola invernal en muchas ciudades colombianas.

Teniendo en cuenta el grado de contaminación, desaseo y las continuas inundaciones que se presentan en la mayoría de las ciudades me atrevo a proponer que en todos los establecimientos educativos, empresas, asociaciones y en los hogares se enseñen los beneficios que resultan al no arrojar basuras en las calles u otros lugares públicos.

Mejor dicho y en síntesis, tal como se afirma en una frase del ingenio popular, “no te pido que recojas la basura; te ruego que no la tires”.

Jorge Giraldo Acevedo

Alcalde de Bucaramanga

Tomando como base a Palogordo que está situado a los lados de Girón, por su intermedio se adquieran 5O hectáreas de tierra con el fin de darles utilidad en dos entidades muy necesarias para nuestro Departamento de Santander, y pueden ser.

El recicladero de basuras que hoy se llama El Carrasco que a ese sitio deben de seguirse llevando en el transcurso de dos años, mientras se construya el de Palogordo ... Entonces tomando como base la cárcel Palogordo, ahí debe de construirse El Centro de Reclusos Palogordo, que se hará en un espacio adecuado, firme y seguro, para que todos los cautivos que ya se encuentran hacinados en las cárceles Departamentales, a este centro los trasladen y los obliguen a trabajar esas tierras para de las cosechas de verduras y frutas que se recojan, les hagan sus tres alimentaciones diarias... Cuando empiece a funcionar, evitará las extorsiones que ellos cometen, al pedirle lista a los agentes del Inpec de algunos mini-empresarios o propietarios de negocios que tienen con su continuo esfuerzo... Actualmente se les asigna casa por cárcel a algunos funcionarios de gobiernos anteriores por motivo de prevaricatos, pero también a ellos se deben de llevar... A las mujeres también debe de hacérseles un pequeño anexo en el mismo sector, y trasladarlas a él, que pueden existir modistas para que con dineros del Gobierno, les hagan ropas de dril bien fuerte, para los cautivos que están trabajando esas tierras...

Francisco Afanador Amaya