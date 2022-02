Los bancos y el desempleo

Para nadie es un secreto que los bancos son las empresas más rentables del país, y que incluso en plena pandemia, sus utilidades fueron y son multimillonarias; y eso está muy bien para la estabilidad de nuestro sistema financiero.

Lo que no está bien, es que a pesar de sus magníficos indicadores, no se vea por ningún lado unas políticas orientadas a revertir socialmente a sus clientes y a la ciudadanía en general, al menos una pequeña parte de sus beneficios.

Día a día los usuarios de los bancos pasamos horas y horas haciendo filas interminables frente a ventanillas donde solo hay uno o dos cajeros, o a la espera de que un asesor nos atienda, con la pérdida de tiempo y de nuestra productividad. Dicho de otra forma, los bancos podrían con facilidad doblar su nómina actual, sin que eso les afecte en nada sus grandiosas utilidades. Todos saldríamos ganando; los bancos en primer lugar al prestar un servicio de mejor calidad, los usuarios al perder menos tiempo, y principalmente el aporte social para disminuir la peor calamidad que tiene Colombia; el desempleo y la informalidad.

Tal vez sea utópico pensar en una banca más generosa y con mas empatía por sus clientes, y comprometida a luchar contra el desempleo; pero si esta nota sirve para lograr algo al respecto, habrá valido la pena.

Pedro José Pinilla Orejarena

En los zapatos de otros

Miro lo que pasa, lo que hacen las EPS, entre ellas Sanitas, como es posible, que, para autorizar un medicamento, procedimiento, medico, tengan que hacer una fila interminable de horas, al rayo del sol, siendo una fila para adultos mayores, y la otra para personas normales, (pero en total todas con algún grado de enfermedad) es imposible, pensar que tal vez, lo hagan para que la gente se canse y se vaya, pero aquí no hay caridad, ni sensibilidad.

Me gustaría saber dónde está la ley que protege el adulto mayor, las mujeres en gestación, y los minusválidos. Coloquémonos en los zapatos de los otros. Lo otro es que dicen que hay una página donde usted escanea la orden y para sorpresa de todos nunca llega la autorización y tiene que ir a la sede para que le autoricen. ¿Hasta cuándo las EPS, respetarán los usuarios? Coloquemos a todos los directivos y empleados al rayo del sol horas parados, y cuando lleguen a la atención mandémoslo otra vez a médico tratante, para que cambie la fórmula, porque colocó una coma donde no era, o el medicamento no lo hay en el sistema, y el paciente vuelve al inicio.

Soñé un día que los medicamentos llegaran a mi hogar, que sería atendido con amor, y respeto que no me tocara estar enfermo y viejo hacer filas al rayo del sol por horas, préstame tus zapatos, y así abra más compasión.

María Eugenia Mantilla

Tragedias con acciones delictivas

Sorpresa e indignación nos causó a muchas personas la noticia revelada en el servicio informativo de la W radio, que dirige Julio Sánchez Cristo, en el sentido que muchas de las víctimas de la tragedia por el invierno en Pereira ya aparecían, desde hace varios años, reubicadas y censadas como afectadas como consecuencia de otras situaciones similares o sucesos luctuosos y lamentables como los ocurridos recientemente en jurisdicción del departamento del Risaralda.

Esta situación demuestra, por una parte, la mala fe de muchas personas y por otro lado el pésimo funcionamiento de los entes de control de desastres adscritos a la alcaldía de Pereira; anhelamos que en breve tiempo se establezca el monto de lo robado mediante esta gestión propia de elementos dedicados a actividades delictivas. Mediante medidas preventivas la tragedia ocurrida en Pereira bien pudo evitarse y hoy no estaríamos lamentando lo sucedido con millonarias pérdidas económicas y hasta acciones delictivas, muertos, desaparecidos y también heridos...

Las tragedias por el invierno en todo el país pueden evitarse con solo prohibir la construcción de viviendas en las orillas de los ríos, afluentes en general, cerros, lomas y canteras.

Jorge Giraldo Acevedo

Guerra en primavera

La crisis de Rusia, Ucrania y la OTAN, actualmente se encuentran en una encrucijada, que de un momento a otro podría estallar una guerra sin ganadores, todo por la arrogancia de los países occidentales por imponer su hegemonía haciendo ingresar antiguos estados de la extinta unión soviética a la OTAN. Sería favorable para todos los implicados en este complejo asunto geopolítico que llegaran a un acuerdo diplomático. Pero como están las cosas pareciera que EE.UU. quisiera desencadenar una guerra a gran escala. Quizás Rusia está esperando que termine el invierno y será una guerra en primavera.

José Luis Camacho Pinilla