¡OSWALDO CONTRERAS, el primer año de su viaje al más allá..!

El 8 de febrero marca una fecha triste dentro del Periodismo Regional: la despedida a Ángel Oswaldo Contreras Sabogal. “El Gordito Bueno de Deportes”, como lo bauticé alguna vez en la Sala de Redacción de Vanguardia, cumplió el pasado martes su primer año de ese viaje al más allá.

Sí, 12 meses en el Cielo, muy seguramente piensa su espíritu en esos 22 años dedicado al cubrimiento de la información deportiva, así como a sus mayores pasiones: la lectura de buenos libros, montar en bicicleta y ser hincha desde la niñez de su “Santafecito Lindo”. Era bastante ferviente, un gran devoto del Divino Niño.

Oswaldo no ha muerto. Sigue vivo en la mente y en el corazón de su familia y de quienes lo conocimos como periodista, persona y amigo.

El de siempre:

Gabriel Gallo Pérez

Conflagración nuclear

La crisis actual entre Rusia, Estados Unidos y los diferentes países que integran la OTAN es preocupante para la paz mundial. El presidente Putin ya mencionó guerra nuclear si Ucrania ingresa a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Estados Unidos y sus aliados deberían pensarlo dos veces, China se tomaría Taiwán inmediatamente, Corea del Norte es una incógnita con su arsenal atómico que coincidencia también es una península. Si observamos el mapa de Rusia, la península ucraniana es un punto demasiado estratégico para su seguridad y no creemos que lo vaya a despreciar fácilmente, de no llegar a un acuerdo la guerra es inminente, devastadora para todos los países involucrados en este conflicto por ahora diplomático, no olvidemos a India, si mal no recuerdo tiene problemas con Pakistán. Entraríamos a la tercera guerra mundial, ¿no es así?

José Luis Camacho Pinilla

Primero los niños (1)

El buen ciudadano (“El ciudadano al Derecho”) debe recordar que el artículo 44 de nuestra Constitución ordena que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Igualmente impone a la familia, la sociedad y al Estado – la obligación- de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de sus infractores.

La familia es el núcleo esencial de la sociedad y funda su existencia en el amor, respeto, solidaridad que debe existir entre quienes la conforman, ya sea por vínculos naturales o jurídicos y se caracteriza por la unidad de vida o destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos. Así la ha definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Consejo de Estado.

La familia está en crisis como consecuencia de factores diversos, de tal forma que el modelo de familia sustentado en una sociedad machista que discriminaba a la mujer e imponía unos roles que acentuaban la desigualdad en el trato de pareja, ha ido desapareciendo y en ocasiones ha tomado rumbos extremos. Cada día que pasa los padres tienen menos oportunidad de compartir con sus hijos; los abuelos, el profesorado de las guarderías, las niñeras y empleadas del servicio asumen los roles de madres y padres. La educación y formación de los niños depende de ellos y de las redes sociales a través de los celulares, computadoras y televisión. Divorcios y violencia intrafamiliar están al orden del día en razón a concepciones nuevas sobre el amor y la felicidad, hoy cimentados en el egoísmo o bienestar individual impulsado por la publicidad de consumo. Bajo este marco de vida los niños están desamparados de la familia, expuestos al maltrato desde el interior y hacia afuera del inmueble donde viven, pues no tienen hogar. Muchas familias no están en condiciones para cumplir con la obligación de asistir y proteger al niño. Una sociedad compuesta de ciudadanos temerosos, polarizados, cada día más pobres, desempleados, sin educación, carentes de credibilidad en las instituciones, con un sentido de solidaridad escaso no tiene ni siquiera la posibilidad de asistencia y protección al menor, ya que se expone a la agresividad de quienes eventualmente puedan estar violando los derechos de los niños. No obstante, ya se está tomando conciencia ciudadana y hay denuncias sobre presuntos ataques a los derechos de los niños.

Jorge E Velásquez Reyes