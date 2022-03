País positivo

Al parecer las políticas de recompensas, delación y principio de oportunidad puestas en práctica por los últimos gobiernos han contribuido al aumento de los índices de criminalidad e impunidad, haciendo inoperante la prevención y persecución del delito. Y más grave aún, que las tecnologías como es el caso de las cámaras instaladas en calles en lugares cerrados, no han servido para lograr las capturas en flagrancia de los delincuentes; no obstante que las autoridades hacen monitoreo acerca de los movimientos de los ciudadanos, lo cual permitiría en muchos casos la captura de los delincuentes y en el mejor de los casos evitar o prevenir los delitos.

Las autoridades deben enfocarse en proyectos que busquen eliminar la mala situación económica de los ciudadanos, sin acciones espectaculares logradas a través de seguimientos policivos que por meses admiten actos criminales con el fin de lograr capturas que en ocasiones se malogran por la inobservancia de las garantías procesales. En cuanto a las obras que tienen que ver con movilidad, empleo, seguridad, educación y salud es fundamental que no se hagan copias de sistemas de servicios sociales, paseos, pasos peatonales etc., de ciudades de otros países con una cultura diferente a la nuestra, motivo por el cual no resultan convenientes.

No más puentes y accesos peatonales en lugares frecuentados por delincuentes y adictos de toda clase, ciclovías que reducen las vías a los automotores y congestionan el tráfico, políticas para erradicar el trabajo informal que trasladan el problema a lugares donde reinaba la tranquilidad y seguridad, calles convertidas en peatonales pero que terminan en mercados públicos, centros de cultura remodelados pero sin sanear el entorno, lo cual restringe su acceso, y de ninguna manera construir parques, velódromos escenarios deportivos en lugares que por su ubicación como por sus condiciones de inseguridad y personas que merodean por esos lugares, significan un peligro para la vida e integridad personal de quienes los utilicen.

Ya es hora que el Ministerio Público (Personería, Procuraduría y Defensoría) a quienes corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, cumplan sus funciones sustancialmente dejando a un lado la simple formalidad.

El país no soporta más caos y por eso se hace necesaria la participación de todos los “Ciudadanos al Derecho” para que de acuerdo a una nueva forma de pensar y actuar comencemos a cambiar nuestra cultura, así lograremos una Colombia nueva.

Jorge E. Velásquez Reyes

Descanse en paz, niña Nickol Valentina...

Ya se podía intuir lo que se avecinaba con la construcción que hicieron al lado del Colegio La Normal de la ciudad, incluyendo el peligroso túnel; y además, recordemos que no sirvieron los ruegos del estudiantado ni de los padres de familia cuando procedieron a quitar espectaculares pulmones de aire, hermosos árboles del mismo colegio para proceder a construir lo que hoy ha servido como cueva de “malandros” para el mal de todos los ciudadanos. ¡Es increíble hasta dónde ha llegado el mal! ser capaz de asesinar a una niña indefensa ocasionando tanto dolor a una familia y compañeros del colegio, porque se le antojó hacerlo ya que la niña no era ninguna amenaza para el asesino. Creo que hay que sacar “esta plaga” de gente maluca de los alrededores de los centros educativos, evitemos más crímenes que lamentar. El mandatario anterior de la ciudad no escuchó las súplicas ni previó daños ambientales y que cuando llueve mucho todo ese lugar del sector de los Búcaros, queda completamente inundado. Se necesita mucha vigilancia para que no regresen los asesinos y ocasionen dolor a tantas familias bumanguesas, porque no hay palabras que nos puedan consolar. Sólo DIOS, puede dar la fortaleza para seguir adelante; Nickol, será un ángel en el cielo que les enviará paz y resignación a su corazón adolorido. Acompaño a la familia en su proceso de duelo, sean muy valientes, ella nunca será olvidada.

Marina Cortés De Plata

El abandono

Señores lectores de Vanguardia, el abandono de las mascotas y caninos en el olvido entre más campañas hay, más se abandonan los animales. Ellos merecen respeto y calidad de vida, algunos ciudadanos dejan sus mascotas en la calle sin protección de nadie. No más injusticias, por favor respetemos a los animales.

Saulo Méndez