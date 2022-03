Políticos, ahora a limpiar

De los políticos ganadores y perdedores en la última jornada electoral para elegir los representantes en el Congreso, ahora todos los colombianos esperamos que procedan a limpiar nuestras ciudades de tanta publicidad.

Ocurre que pasadas las elecciones para el Senado y la Cámara las ciudades colombianas y en forma especial Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Cartagena presentan la más grave contaminación visual por la cantidad de publicidad política colocada en paredes, postes y principales vías. Es indiscutible que ante la gestión publicitaria, por parte de la mayoría de candidatos al Senado y la Cámara, representó una grave contaminación visual. Entonces, concluida la jornada electoral, es inexplicable que en las 7 ciudades colombianas mencionadas y en el resto del país aún exista publicidad política.

Por aplicación de disposiciones legales y por simple lógica de buen comportamiento ciudadano, “el que ensucia o contamina está en la obligación de limpiar”.

Jorge Giraldo Acevedo

¿Los más necesitados seres de la calle---2?

Según La Ley 1641 de julio 2013, “Define a los habitantes de la calle como una persona sin distinción de raza, sexo o edad que hace de la calle su lugar de habitación, permanente o transitorio” ellos, consideran estos lugares como su supervivencia. ¿Cuál es la política verdadera social para estos seres humanos; están fallando los mecanismos de ayuda para conseguirles una vida mucho más digna, esto no solamente en Colombia, es a nivel mundial en más de un 90%. Es bastante complejo conocer los múltiples causales, podrían ser: enfermos mentales, adictos a diferentes drogas psicoactivas y también a quienes viven desesperados de su pobreza absoluta; ¿dónde se encuentran los sitios para desarrollar sus necesidades fisiológicas, en los andenes y parques?, ¿hemos escuchado la voz de verdad social, esto es lo que consideramos como una democracia? ¿Ayudas de quién? El pueblo elige en las urnas, pero no miramos las maquinarias de los partidos para sus candidaturas, tenemos 47 o más candidatos, para lograr esto, se gastan billones de pesos ¿quién les entrega estos dineros?; por qué no entregan estos $$ para conseguir algo para los verdaderos más necesitados, sería posible sacarlos de estos cambuches, andenes, parques, hacerlo de verdad, no solamente de ofrecer y no cumplir ello, tenemos infinidad de colombianos que se encuentran en la miseria absoluta y nosotros, dizque la sociedad, los miramos despectivamente con epítetos horribles. Alejarlos de las ollas de venta de los venenos psicoactivos, que con estos quizás consiguen conciliar el sueño, el hambre y no mirar otras alternativas, y gracias Policía Nacional por su enorme ayuda y esfuerzo en estos combates contra las drogas.

Diego Serrano Acevedo

La Eucaristía

Del griego”euxaristia” es un acto de acción de gracias. Para el creyente tiene un valor infinito. La Eucaristía tiene un antes, un durante y un después. Antes, debemos disponernos interior y exteriormente para el culto. Leer los evangelios del día, investigar y meditar sobre el mensaje para ampliarlo con quien preside la homilía. Exteriormente, nos preparamos para lucir decorosamente como corresponde al momento, evitando distractores, celulares, entre otros. Durante la Eucaristía recibimos dones, gracias, dádivas, esperanza, amor. Nos congregamos para compartir nuestra profesión de fe. Bendecimos, damos gracias, alabamos, pedimos perdón por nuestros pecados, ponemos en el altar nuestras intenciones y recibimos a Jesús Sacramentado, por voluntad de Dios y con la acción del Espíritu Santo. La Santa Misa es la concreción religiosa de la espiritualidad del creyente. Tiene dos componentes esenciales: la oración eucarística y la oración litúrgica. La primera va desde el inicio hasta el ofrecimiento del cuerpo y la sangre de Cristo. La segunda desde la elevación hasta el amén final.

No es cierto que el culto eucarístico se idolatren imágenes. Como una pedagogía de la Iglesia, las imágenes son un recordatorio de vidas de santos, apóstoles. Tampoco celebramos en comunidad la muerte de Cristo sino su resurrección. La imagen del crucificado nos recuerda el amor del Padre encarnado que da su vida en favor nuestro.

La Iglesia nos invita a celebrar la eucaristía especialmente el Domingo, pero todos los días del año -a excepción del Viernes Santo- Dios nos invita al banquete espiritual. La Santa Misa tiene un poder sanador y liberador. Nos ofrece el sacramento de la reconciliación. Ahí está el después. Cada eucaristía es un paso para la transformación de la persona y la comunidad. Si adoramos con nuestra mente, cuerpo, alma, espíritu y corazón, vemos cómo la acción de Dios en nuestras vidas nos va cambiando en un proceso lento pero seguro. La ofrenda económica no es nunca obligatoria en la Iglesia Católica, es voluntaria y se ofrece para las necesidades del templo.

Invito a todos a acercarnos con más frecuencia al encuentro con La Santísima Trinidad para que compartamos en comunidad nuestra fe.

Dámaso Londoño