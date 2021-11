Ponerle cuidado a la salud

Pedir el carnet de vacunación, es algo que toca con la salud pública y velar por ella hasta donde tenemos entendido, es el más valioso deber del gobernante y no se debe interpretar de manera distinta, porque los hechos, nos lo están confirmando con cifras y estadísticas confiables, que sitúan los muertos de Colombia en aproximadamente 125.000 y, más de 7.000 en nuestro departamento. El decreto 1408 de noviembre 20 del presente año, faculta al alcalde para exigir el documento. Y yo diría que gracias a las vacunas y a las demás precauciones: tapabocas, lavado de manos, evitar aglomeraciones y guardar distancia, hemos podido sobreaguar en los tiempos que corren, donde está amenazada seriamente la salud de los colombianos. El mundo se salvó gracias a las investigaciones que muchos años atrás hechas por Louis Pasteur (1822-1895), que inició la era de estos biológicos, se renovó la medicina, pues de otra forma la humanidad habría quedado totalmente diezmada. Por ello ha habido una concurrencia apreciable en los lugares donde se aplica el antídoto, que según se aprecia ha dado muy buenos resultados, hasta convertirse en una costumbre la prevención, que nos da suficiente tranquilidad al menos para seguir luchando.

Julio Valdivieso Torres

Los otros Anatolios

Cuando el día 23/10/2021, el representante a la Cámara por el Guainía Anatolio Hernández, del partido de la U, le pregunta de forma virtual a la presidenta de la Cámara Jennifer Arias, quien dirige la sesión para la modificación de la Ley de Garantías: “¿Cómo están votando, cómo voto?”, pregunta Hernández, dando a entender que no sabe de qué se está hablando en el Congreso en ese momento. “Vote sí”, le pide la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, quien dirige la sesión. “Voto sí”, responde el congresista. Los cuestionamientos le cayeron de inmediato a ambos congresistas: por un lado, a Arias pues para muchos fue una vergüenza escuchar a una mujer con esa dignidad en el Capitolio indicarle a un representante de un territorio cercano en qué dirección debía dar el voto. Por el otro, la gente increpó al propio Anatolio Hernández por hacer una pregunta de ese calibre, que planteaba la duda sobre su independencia como parlamentario y la atención que estaba poniendo en una discusión tan importante y que se votaba con rapidez en el Congreso. Santander cuenta en la actualidad con seis representantes a la Cámara y dos en el Senado, Los congresistas santandereanos Óscar Villamizar, del Centro Democrático; Nubia López, Miguel Ángel Pinto y Víctor Ortiz del Partido Liberal, dieron su voto positivo a la polémica reforma a Ley de Garantías. Por su parte, los representantes Fabián Díaz, de la Alianza Verde, y Ciro Fernández, de Cambio Radical, votaron negativo el articulado, al igual que el senador liberal Horacio José Serpa. La eliminación de la Ley de Garantías permitirá la compra de votos para las próximas elecciones”, aseguró el representante Díaz. De hecho, esa es la crítica constante cuando aterriza en el legislativo, año tras año, el proyecto sobre el presupuesto nacional:

Loa Anatolios son también los congresistas, con intereses debajo del brazo, o de acuerdo a lo que le digan los compañeros y jefes de sus partidos que tienen los mismos intereses para ser reelegidos, votan “corriendo”, sin darle el debate necesario a cada artículo porque no les interesa o no lo entienden, Lo urgente es el dinero para dar contratos, sacar mordidas, poder invertir en sus campañas y llegar a sus curules con los votos comprados o de sus serviles adeptos.

Guillermo Beltrán

La ignorancia crasa de la policía

Hasta el presidente Duque está rasgándose las vestiduras, por algo de lo cual él mismo es culpable; la escuela y profesores de los policías, para no incurrir en gastos, son los mayores, coroneles y generales que no tienen ninguna misión y les queda un tiempito libre para dar la clase; Si no están capacitados, aprenden !...Qué resultados eMiérsperamos al confundir a Hitler con Peter Pan, Narnia u otro personaje de fábula creado por Netflix.

Nadie les advirtió del yerro que cometían... Lo mismo pasará, en el futuro próximo, con los días sin IVA. Nadie advierte al presidente del sacrificio de 24 Billones de pesos, para favorecer a los fabricantes de teléfonos, computadores, televisores, etc. que son quienes ganan con estos famosos, y celebrados días por parte de presidencia. Felices los países como China, Vietnam, Corea del Sur, etc. por el aumento en las ventas con ayuda del gobierno colombiano, sacrificando los billones de dos reformas tributarias.

Aleyda Morales