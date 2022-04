Por quién votar o por quién no

Ya quedaron inscritas todas las candidaturas con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales y como la memoria es tan frágil, el Dr. Google nos puede ayudar a investigar quiénes son y qué han hecho, para que tengan el derecho a ganarse el respaldo ciudadano en las urnas.

La mayoría han sido alcaldes o gobernadores, y es fácil averiguar, qué prometieron y qué hicieron, porque echar discursos es relativamente fácil, pero gobernar y cumplir no es tan sencillo.

La gente se queja mucho de las promesas incumplidas, pero muchas veces olvidan que se trata de elegir es a un administrador o gerente exitoso para el bien de todos, pero se deja llevar de promesas fantasiosas, que suenan bonito, pero que son irrealizables por alguna imposibilidad o son demagógicas para que el pueblo ignorante muchas veces, trague entero.

En nuestra querida Colombia no hay, ni habrá un gobernante mesiánico que sea capaz de acabar con tantas desigualdades y carencias, pero sí hay y siempre habrá quien lo haga mejor. De eso se trata de identificar el mejor, así no nos eche el mejor discurso, pero el sentido común, también nos ayuda a saber, qué mentiras estamos escuchando.

Hoy la realidad política, social y económica, está lejos de las ideologías de izquierda o de derecha, se necesita entonces es quien de manera responsable articule todas las acciones posibles, de manera que dentro de cuatro años no nos estemos quejando que el remedio salió peor que la enfermedad. Se trata de elegir con la cabeza y no con el corazón a veces resentido.

Pedro Julio Solano Osorio

Cuestión de fe

“Dios da a quien quiere ciencia, sabiduría y alegría...” Eclesiastés 2,26.

El verdadero creyente vive cualquier realidad con una fe confiada, como lo menciona Ignacio Larrañaga en su obra “Del sufrimiento a la paz”. Las situaciones difíciles forman parte de nuestra realidad: enfermedades, fracasos económicos, pérdidas de seres queridos y muchas otras vicisitudes. Lo importante es la actitud que asumamos frente a ellas. El creyente posee el don de ciencia y sabiduría para discernir sobre cada situación. Algunas tienen solución y otras no. Dejamos en manos de Dios las primeras, ajustándonos a su voluntad y ponemos todo de nuestra parte para resolver las otras, pidiendo a Dios que allane nuestro camino y disponga de todo para que seamos victoriosos. Hay creyentes que honran a Dios sólo de palabra. Cuando todo en su vida fluye, es porque son “sabios”, tienen salud, gozan la vida, hasta que se presenta un cambio, una contra marcha. En ese momento vuelven a Dios para que solucione mágicamente su problema. No aceptan que son en muchos casos, producto de errores cuyas consecuencias tienen que pagar. Culpan a Dios como si Él qui siera nuestro sufrimiento. No. Dios siempre es fiel. Los verdaderos creyentes también pueden, en ocasiones, ser infieles, por la proclividad humana hacia las cosas del mundo, pero están tan cerca de Dios que buscan con sincero arrepentimiento el perdón y no vuelven a caer.

Hay que vivir con alegría, independientemente de las circunstancias. Esto significa que tenemos Fe sincera, que somos conscientes de que Dios no nos promete una vida sin dificultades, sino que podemos contar con Su Amor en las alegrías y en las tristezas. De nada sirve saber mucho si no sabemos vivir. ¿De qué sirven al hombre todos sus estudios y títulos si su vida es una vida triste?

La exhortación es a encontrar en medio de cualquier tribulación la presencia de Dios. La oración diaria, la alabanza, la misericordia, la caridad, la eucaristía o el culto vividos con fe, devoción y fervor nos permite, así como la lectura de La Biblia, encontrar la paz de Dios, que supera todo entendimiento.

Hay una gran diferencia entre vivir y existir. En el vivir nos desarrollamos plenamente. En el existir somos como entes, veletas que se mueven al ritmo de los acontecimientos, vacíos por dentro, sin peso, sin proyecto de vida claro.

Dámaso Londoño

El desenfoque de la alcaldesa

Se requiere estar muy desenfocada y fuera de la realidad la Claudia López en Bogotá, al pedirle al dictador Maduro que capture en su país a los culpables del atentado ocurrido en nuestra capital, con víctimas fatales como consecuencia. Doctora, aterrice, la Venezuela de Maduro es comunista, no va a capturar a partidarios del régimen. Mejor señale su complicidad en estos crímenes, al ampararlos en su territorio.

Orlando Serrano Orejarena