Por siempre paz

Guerra, guerra, lo único hermoso de la guerra es el desfile militar de la partida al frente donde todo es música y colores. Rostros juveniles sonríen encabezando la marcha de la muerte. Despidiéndose de sus amores y de la vida. De ahí en adelante son solo salvas de fusil y sonidos de diana despidiendo a la eternidad a nuestros hijos. Basta ya de izar banderas de guerra que causan dolor. Cuando solo una palabra entre personas sensatas nos evitaría los conflictos del mundo. Impongamos los abrazos, estrechemos nuestras almas. Encontremos nuestras miradas y elevemos plegarias de paz. Nada nos puede distanciar ni el color de nuestra raza ni el nombre de nuestros dioses. Somos un solo ser. Que la humanidad se funda en un solo abrazo, que hablemos todos un mismo idioma. Estrechémonos las manos y caminemos por un mundo sin fronteras, sin diferencias raciales, religiosas o políticas. Cojámonos de la mano y cantemos al unísono: tenemos un solo color, un solo idioma, un solo Dios, un solo corazón. No hay diferencia alguna que justifiquen redobles de tambores y sonidos de timbales que inviten a la guerra. Paz, paz, paz por siempre paz.

Claudio Rafael Gómez Ortiz

Qué pasa en Rusia

Después del fracaso del comunismo y de la URSS, en Rusia el partido comunista, aunque existe, es minoritario, y no gobierna. Rusia bajó su nivel, y en las malas, recordaba, no las cosas malas del comunismo, sino el poder y supremacía que tuvo en esos tiempos. Pero los gringos, continuaron arremetiendo contra lo que quedaba de Rusia, aunque los rusos cooperaban con los gringos. Ahora existe una añoranza y resentimiento contra la discriminación contra ellos. Y los están empujando al extremo. China es la aprovechada. Afortunadamente China, aunque de nombre la gobierna el partido comunista, ya no aplica ese sistema, sino el capitalismo, pero con restricciones nacionalistas. Lo que están haciendo es volver a Rusia una dictadura. Ya abiertamente condenan a los opositores pro occidentales. En Rusia podría decirse que va a establecerse una dictadura fascista. El fascismo se caracteriza por su nacionalismo discriminatorio, como el que se impuso en Ucrania después del golpe patrocinado por occidente.

Víctor Navarro Gómez

San Pedro Claver 125 años

Los colegios de la compañía de Jesús han tenido una impronta en la historia de Colombia, en este caso de la de Bucaramanga, que comienza el 30 de octubre de 1896, cuando el senador Alejandro Peña Solano firmo el contrato para la creación del colegio con el padre Antonio Gamero superior de la comunidad en Colombia. “San Ignacio de Loyola nacido en Guipúzcoa (E), en 1491 después de haber sido herido en el sitio de Pamplona (E), se retiró a la cueva de Manresa con el beato Pedro Fabro, Diego Laínez, Francisco Javier y fundan la compañía de Jesús. Desde ese momento inicia una fecunda travesía en España y por supuesto vienen a América, no hay quizás una entidad religiosa que haya influido tanto en la educación, como la compañía de Jesús”. A nuestro colegio le debo mi formación, ya que los jesuitas imprimen en sus alumnos unas enseñanzas tan fuertes que llevan a formar personalidades firmes, con un recto criterio de ética, principios que no solo educan, sino que transforman los espíritus que después de salir del claustro, siguen fieles a aquellos que nos enseñaron los maestros. Los claverianos tenemos ese sello que nos identifica y nuestros compañeros conforman una nueva manera de hermandad, donde quiera que nos veamos siempre se reconocerá con afecto a quien compartió con nosotros los días felices de colegio, llenos de sabiduría que nos comunicaron los padres jesuitas. Como no recordar a mis amigos con quienes andamos el camino de San José, la finca de los ejercicios espirituales, de las fiestas patronales (31 de julio), y mil cosas más que sería imposible plasmar, como el día de San Pedro Claver, etc., etc. El sentido de la amistad y el compañerismo fueron la piedra angular de la educación que recibimos, así como el señorío que nos identifica en todos los escenarios. Y qué no decir de la manera pedagógica con que se nos ofrecieron los conocimientos. Además, los padres no solo eran maestros de la más alta connotación e inteligencia, sino amigos de verdad. Que Dios guarde a aquellos que nos enseñaron a hablar con la verdad, aún a perjuicio nuestro, pero para bien y prestigio de un colegio que nos entregó el pasaporte hacía una vida recta de irreprochable conducta y compromiso.

Julio Valdivieso Torres