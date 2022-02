Programas de los candidatos

He observado cuidadosamente aquello que van a realizar los candidatos que están muy opcionados para construir una Colombia ideal cercana al paraíso y por ejemplo la cultura no aparece, a pesar de que ella tiene múltiples manifestaciones como: la lectura, la música, el teatro, las artes bellas, la pintura, la escultura y la danza. Pareciera interesarles muy poco. Con muy buen criterio escribía en su columna Gustavo Galvis Hernández “sobre los diecisiete objetivos del desarrollo sostenible (ods), de la organización de las naciones unidas, septiembre del 2015, en la que comenta que Colombia participó activamente”. He visto en ellos la más completa forma de enderezar un país, recuerdo algunas fundamentales con la venia del periodista: “acabar la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, energía asequible, reducción de desigualdades, acción por el clima, vida del ecosistema terrestre, paz, justicia e instituciones sólidas”. Citando este par de propuestas traídas por el autor, creo que los noveles candidatos que en su discurso colocan cosas utópicas, que no las pueden realizar un presidente común sino un dictador, podrían así sí, hacer un arreglo de verdad que le ofrezca el país la mejor hoja de ruta sin quitar los bienes ajenos, y haciendo una nación que pueda aprovechar todas aquellas fortalezas, que los gobiernos excelentes saben manejar, dando a cada cual lo que le es suyo, y ofreciendo felicidad, crecimiento, en vez de angustia y sobresalto.

Julio Valdivieso Torres

El empleo legal Vs empleo ilegal

El empleo ilegal es el máximo contendor de las prósperas y buenas economías, incentiva al empleado legal para migrar hacia el ilegal, volviéndose en muchos casos como el inicio en una actividad delictiva y criminal, de un ingenuo joven que inicia su vida laboral honorablemente pero en el transcurrir de su ilegalidad se transforma en bandido traficante.

El empleo legal de la construcción entre otros, está bastante afectado por este fenómeno del mayor ingreso sin responsabilidades, aparentemente obtenido por el hoy bum del mototaxismo-microtrafico y similares, donde quienes lo ejercen, devengan mucho más qué quiénes trabajan con legalidad y responsabilidad. En todas las estadísticas los ilegales a pesar de sus buenos ingresos nunca aparecen ni aparecerán como empleados, siempre figuran como cero ingresos, el estado les otorgará los beneficios de sisbenizados y otros más.

No veo ningún candidato al congreso o presidencia que debata con intención práctica y real como solucionar este gran problema, principio y generador de criminalidad y corrupción.

Por favor no nos sigamos haciendo los pingos, la ilegalidad como otros males es dinamita, desactivémosla antes que nos vuele en mil pedazos.

Augusto José García Rey

“Pidan y se les dará...”

“Busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá”. Mateo 7, 7-11.

Sólo una Fe confiada en Dios podrá ayudarnos en medio de las tribulaciones de este mundo. Pedir como si ya tuviésemos lo que esperamos, buscar a Dios por medio de la oración y Él se dejará encontrar, llamar a Jesucristo y al Espíritu Santo para que nos permitan estar con ellos y se nos abrirá la puerta verdadera. Hoy, en pleno proceso electoral, mientras el país se ahoga en su propia sangre, muchos colombianos están pendientes de los famosos “debates” entre los candidatos. “Maldito el hombre que confía en otro hombre”, reza un versículo de Jeremías. Y lo curioso es que muchos ciudadanos, opinadores y colaboradores se sorprenden de la falta de profundidad de esos debates. ¿Cuándo han sido serios? Son sólo frases de cajón, asesoradas cuidadosamente, espectáculos mediáticos sin profundidad, con apariencia de una relevancia que no tienen.

Los colombianos no nos estamos precipitando al abismo, tenemos que orar para salir de él. Interceder por las víctimas de masacres, desplazados por la violencia, campesinos, afrocolombianos e indígenas marginados, víctimas de guerrillas, narcos, paramilitares y delincuencia organizada. Volver con todo nuestro corazón a Dios para que nos dé espíritu de discernimiento y salir a votar por quien mejor conozca y quiera resolver los problemas estructurales de una sociedad enferma. ¿Habrá entre la generosa oferta de candidatos alguien que busque a Dios y pida sabiduría?. “Los pensamientos del rey van hacia donde Dios los dirige” Prov 21,1. Me parece que no. Mientras sigamos dándole la espalda a los valores del evangelio, el horizonte que se vislumbra es oscuro. Sin amor, solidaridad, misericordia, tolerancia, inclusión, perdón, los candidatos seguirán llevando al país “como ternero al matadero”.

Dámaso Londoño