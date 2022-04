Recordando la historia

El meridiano de la política antes pasaba por Santander, no había nada en este orden sin que tuviera el impulso de los santandereanos. Este departamento alzaba sus voces en el Senado y se oían y respetaban a los que representaban este solar nativo; muchos proyectos de ley fueron presentados o impulsados por coterráneos. El Código de Policía (1929-30), que hizo la Asamblea de Santander fue perfecto y lo copiaron varios departamentos. Cuando la venta de Panamá los más fuertes oponentes a este esperpento, fueron los políticos de aquí, con memorables debates; todavía en los años 60’s asistimos al Senado muchas veces a escuchar de los nuestros de ambos partidos; el gobierno de Guillermo León Valencia tuvo cinco ministros coterráneos y como colofón, el defensor el único presidente de los últimos tiempos que enjuició el Senado, Gustavo Rojas Pinilla fue defendido por un santandereano, el penalista Carlos V. Rey (de Piedecuesta por más señas), en los últimos gobiernos ha habido ausencia de nuestros paisanos sino estoy mal, la última ministra que se hizo notar y muy bien, fue quizás la doctora Martha Pinto de Hart. Nosotros, parece que fuéramos de otro país, en la televisión nombran a la gente de todas partes, menos a los de aquí; no tenemos vías de 4G, tenemos sí los caminos históricos de Lenguerke, y si hiciéramos un inventario de lo bueno que hay en este departamento, dejaríamos atrás a muchas regiones, pero no hay quien nos promocione por fuera de nuestro departamento, y ahí si como dijo un hombre de campo allá en Girón “es que no tenemos gente en el balcón”; y le advierto a mis lectores que soy profundamente optimista, sé que no hay que vivir de las glorias pasadas, pero a las nuevas generaciones hay que contarles la historia porque en los colegios no lo hacen.

Julio Valdivieso Torres

Barrancabermeja, centenario de esperanzas

Cien años de vida administrativa como municipio, llenan de esperanzas y alegrías a un pueblo siempre sublime y erguido, luchador y diáfano en sus valores y costumbres con coraje a toda prueba. Aspirante con persistencia en las perspectivas que le brindan, para que no se conviertan en ilusiones falsas; recibiendo así, con gallardía una vida con claridad, sencillez y dignidad,

siendo su ideal, el triunfo de sus sacrificios y esfuerzos para beneficio de todos, sin mezquindad alguna. En sana retrospectiva, a este pueblo lo invade la nostalgia, al saber que de su entorno laboral partieron fuentes de trabajo que imponían un derrotero de progreso y desarrollo social y económico. En estas efemérides no están Fertilizantes de Colombia, Sulfácidos S.A., Gaseosa Pinocho, Interamericana de Envases, el Semanario Sideral, empresas de transporte. En ese entonces, hizo falta la presencia del empuje de la evaluación cierta del trabajo, y la riqueza múltiple de esta gran región del país. No cabe un instante para llorar pero sí un momento para la reflexión sobre el valor que tienen las circunstancias para defenderlas con ardentía para el brillo y lustre de la vida en todas sus dimensiones.

Barrancabermeja, Felicitaciones en tu centenario, eres sinónimo de esfuerzo, trabajo y dignidad, con una convivencia generosa y fuerte.

El fin primordial de la educación debiera ser fortificarla en vez de debilitarla.

Víctor Manuel Rangel Villarreal

Los vicepresidentes en Colombia

Sabemos los colombianos para qué sirve y qué hace un Vicepresidente? ¿Sabemos que en el evento en que el Presidente muera o entre en incapacidad para gobernar, es él quien debe terminar el periodo presidencial? ¿Conocemos la formación, experiencia y talante de cada uno de ellos, para que en el evento que sea uno quien deba gobernarnos lo haga conforme a las expectativas de nuestro voto?

¿Sabemos quiénes son y qué han hecho y si están preparados para asumir la conducción del País en el momento requerido? ¿Conocemos la historia de vida de Carlos Cuartas, Sandra de las Lajas Torres, José Luis Esparza, Ceferino Mosquera, Luis Gilberto Murillo, Marelen Castillo, Francia Márquez y Rodrigo Lara Sánchez?

Sí las respuestas son positivas, no hay problema, votaremos con conocimiento de causa, de lo contrario estaremos subiéndonos a una aventura de cuatro años, o quien sabe cuántos más, en donde los aciertos bienvenidos sean, ¿pero los desaciertos?

Hasta ahora en Colombia no se ha estrenado la figura vicepresidencial sino para pensionar a Carlos Lemos Simmonds por su lealtad al bojote, pero como dice la Ley de Murphy, algún día tocará y ahí si, como dice la sabiduría popular: “que mi Dios nos encuentre confesados”.

Pedro Julio Solano Osorio